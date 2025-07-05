Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вкуснейший рецепт засолки огурцов: очень просто и быстро

Этот рецепт поможет вам приготовить вкусные, хр...

ok.ru

Подписаться на Дзен.канал

Рецепт засолки огурцов: хрустящие и ароматные огурчики на зиму

Этот рецепт поможет вам засолить огурцы так, чтобы они стали невероятно вкусными и хрустящими. Такой домашний заготовок станет отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2-2,5 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. красного перца
  • Веточка хрена
  • Веточка петрушки и укропа
  • 2-3 листа вишни
  • 2-3 лавровых листа
  • Черный перец горошком — по вкусу

Приготовление:

  • Подготовка огурцов:

Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Это придаст им хрусткость.

  • Заполнение банки:

На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

  • Погружение огурцов:

Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы они не повредились при заливке рассола.

  • Приготовление рассола:

В отдельной кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.

  • Заливка рассола:

Залейте горячим рассолом огурцы в банке. Потрясите банку немного, чтобы рассол равномерно распределился.

  • Закрытие банки:

Закройте банку крышкой и оставьте её на несколько дней в теплом месте для ферментации. После этого переместите банку в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Этот рецепт — простой и быстрый способ засолки, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму. Наслаждайтесь хрустящими огурцами с любыми блюдами!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

клопы фото домашние

Не у нас

7 часов назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Интересное в Казани

3 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

тренировки по борьбе в Новосибирске

Не у нас

день назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

день назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

Не у нас

день назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц

Не у нас

день назад

Компания Archer Aviation начала испытания аэротакси в ОАЭ
Новости Татарстана
4 часа назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

8 июля, в честь Дня семьи, любви и верности, со...

Не у нас

20 минут назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

Не у нас

25 минут назад

Германия теряет христианскую идентичность из-за мигрантов и внутренних проблем

Не у нас

30 минут назад

Пророчества Святого Серафима Саровского о роли России в мире
В Казани открывают новые парковки и расширяют с...
Новости Казани
день назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Не у нас

7 часов назад

Ученые создали способ превращать мочу в материал для медицинских имплантов

Не у нас

7 часов назад

Россияне назвали слабые стороны современной молодежи
Один кабель может обнулить выручку: рассказывае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Один кабель может обнулить выручку: рассказываем, сколько бизнес теряет из-за дешёвой электрики