Вкуснейший рецепт засолки огурцов: очень просто и быстро
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Рецепт засолки огурцов: хрустящие и ароматные огурчики на зиму
Этот рецепт поможет вам засолить огурцы так, чтобы они стали невероятно вкусными и хрустящими. Такой домашний заготовок станет отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 2-2,5 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. красного перца
- Веточка хрена
- Веточка петрушки и укропа
- 2-3 листа вишни
- 2-3 лавровых листа
- Черный перец горошком — по вкусу
Приготовление:
- Подготовка огурцов:
Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Это придаст им хрусткость.
- Заполнение банки:
На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.
- Погружение огурцов:
Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы они не повредились при заливке рассола.
- Приготовление рассола:
В отдельной кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.
- Заливка рассола:
Залейте горячим рассолом огурцы в банке. Потрясите банку немного, чтобы рассол равномерно распределился.
- Закрытие банки:
Закройте банку крышкой и оставьте её на несколько дней в теплом месте для ферментации. После этого переместите банку в прохладное место для дозревания.
Приятного аппетита!
Этот рецепт — простой и быстрый способ засолки, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму. Наслаждайтесь хрустящими огурцами с любыми блюдами!
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