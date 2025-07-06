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Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурцов: очень просто и быстро

Благодаря простоте и натуральным ингредиентам, ...

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Этот рецепт засолки огурцов обеспечит вам вкусные, хрустящие огурцы, которые легко приготовить в домашних условиях.

Благодаря простоте и натуральным ингредиентам, такие огурцы будут отличным дополнением к любому столу в холодные месяцы.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • 2 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 2-2,5 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. красного перца

  • Веточка хрена

  • Веточка укропа и петрушки

  • 2-3 листа вишни

  • 2-3 лавровых листа

  • Черный перец горошком — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа для хрустящей текстуры.

  2. Подготовка банки:
    На дно стерилизованной банки поместите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. По желанию добавьте черный перец горошком.

  3. Укладка огурцов:
    Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повредились.

  4. Приготовление рассола:
    В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения.

  5. Заливка рассола:
    Залейте горячим рассолом огурцы, слегка покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов.

  6. Закрытие банки:
    Закройте банку крышкой и оставьте в теплом месте на несколько дней, затем перенесите в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Засолка огурцов по этому рецепту обеспечит вам вкусные и хрустящие огурчики на зиму, которые идеально подойдут к любому блюду!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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