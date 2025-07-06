Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурцов: очень просто и быстро
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Этот рецепт засолки огурцов обеспечит вам вкусные, хрустящие огурцы, которые легко приготовить в домашних условиях.
Благодаря простоте и натуральным ингредиентам, такие огурцы будут отличным дополнением к любому столу в холодные месяцы.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
2-2,5 ст. л. уксуса
1 ст. л. красного перца
Веточка хрена
Веточка укропа и петрушки
2-3 листа вишни
2-3 лавровых листа
Черный перец горошком — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Подготовка огурцов:
Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа для хрустящей текстуры.
Подготовка банки:
На дно стерилизованной банки поместите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. По желанию добавьте черный перец горошком.
Укладка огурцов:
Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повредились.
Приготовление рассола:
В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения.
Заливка рассола:
Залейте горячим рассолом огурцы, слегка покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов.
Закрытие банки:
Закройте банку крышкой и оставьте в теплом месте на несколько дней, затем перенесите в прохладное место для дозревания.
Приятного аппетита!
Засолка огурцов по этому рецепту обеспечит вам вкусные и хрустящие огурчики на зиму, которые идеально подойдут к любому блюду!
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