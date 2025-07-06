Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурцов: очень просто и быстро

Этот рецепт засолки огурцов обеспечит вам вкусные, хрустящие огурцы, которые легко приготовить в домашних условиях.

Благодаря простоте и натуральным ингредиентам, такие огурцы будут отличным дополнением к любому столу в холодные месяцы.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

2-2,5 ст. л. уксуса

1 ст. л. красного перца

Веточка хрена

Веточка укропа и петрушки

2-3 листа вишни

2-3 лавровых листа

Черный перец горошком — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка огурцов:

Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа для хрустящей текстуры. Подготовка банки:

На дно стерилизованной банки поместите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. По желанию добавьте черный перец горошком. Укладка огурцов:

Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повредились. Приготовление рассола:

В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения. Заливка рассола:

Залейте горячим рассолом огурцы, слегка покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов. Закрытие банки:

Закройте банку крышкой и оставьте в теплом месте на несколько дней, затем перенесите в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Засолка огурцов по этому рецепту обеспечит вам вкусные и хрустящие огурчики на зиму, которые идеально подойдут к любому блюду!