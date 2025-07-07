Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень просто и быстро

Этот рецепт позволит вам заготовить вкусные, хрустящие огурцы на зиму с минимальными усилиями.

Несложная методика и натуральные компоненты помогут создать настоящие домашние деликатесы.

Подготовка огурцов:

Огурцы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали более хрустящими.

Подготовка банки:

В стерилизованную банку положите веточку хрена, укроп, петрушку, вишневые листья и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

Укладка огурцов:

Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы не повредить их.

Приготовление рассола:

В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения.

Заливка рассола:

Горячим рассолом залейте огурцы в банке и покачайте банку для равномерного распределения.