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Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень просто и быстро

Этот рецепт позволит вам заготовить вкусные, хр...

ok.ru

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Этот рецепт позволит вам заготовить вкусные, хрустящие огурцы на зиму с минимальными усилиями.

Несложная методика и натуральные компоненты помогут создать настоящие домашние деликатесы.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • 2 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 2-2,5 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. красного перца

  • Веточка хрена

  • Веточка укропа и петрушки

  • 2-3 вишневых листа

  • 2-3 лавровых листа

  • Черный перец горошком — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Огурцы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали более хрустящими.

  2. Подготовка банки:
    В стерилизованную банку положите веточку хрена, укроп, петрушку, вишневые листья и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

  3. Укладка огурцов:
    Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы не повредить их.

  4. Приготовление рассола:
    В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения.

  5. Заливка рассола:
    Горячим рассолом залейте огурцы в банке и покачайте банку для равномерного распределения.

  6. Закрытие банки:
    Закройте банку крышкой и оставьте её в теплом месте на несколько дней для ферментации. После этого перенесите банку в прохладное место для дозревания.

Наслаждайтесь хрустящими огурцами!

Эта простая засолка поможет вам получить хрустящие и ароматные огурцы, которые подойдут к любым зимним блюдам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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