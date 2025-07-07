Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень просто и быстро
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Этот рецепт позволит вам заготовить вкусные, хрустящие огурцы на зиму с минимальными усилиями.
Несложная методика и натуральные компоненты помогут создать настоящие домашние деликатесы.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
2-2,5 ст. л. уксуса
1 ст. л. красного перца
Веточка хрена
Веточка укропа и петрушки
2-3 вишневых листа
2-3 лавровых листа
Черный перец горошком — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Подготовка огурцов:
Огурцы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали более хрустящими.
Подготовка банки:
В стерилизованную банку положите веточку хрена, укроп, петрушку, вишневые листья и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.
Укладка огурцов:
Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы не повредить их.
Приготовление рассола:
В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте до полного растворения.
Заливка рассола:
Горячим рассолом залейте огурцы в банке и покачайте банку для равномерного распределения.
Закрытие банки:
Закройте банку крышкой и оставьте её в теплом месте на несколько дней для ферментации. После этого перенесите банку в прохладное место для дозревания.
Наслаждайтесь хрустящими огурцами!
Эта простая засолка поможет вам получить хрустящие и ароматные огурцы, которые подойдут к любым зимним блюдам.
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