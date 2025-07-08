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Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко и быстро

С этим рецептом вы сможете заготовить вкусные о...

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Этот рецепт идеален для тех, кто хочет наслаждаться хрустящими огурцами зимой, не тратя много времени на заготовки.

С этим рецептом вы сможете заготовить вкусные огурчики с минимальными усилиями.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • 2 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 2-2,5 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. красного перца

  • Веточка хрена

  • Веточка укропа и петрушки

  • 2-3 листа вишни

  • 2-3 лавровых листа

  • Черный перец горошком — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Промойте огурцы и замочите их на 2-3 часа в холодной воде, чтобы они стали хрустящими.

  2. Подготовка банки:
    На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

  3. Укладка огурцов:
    Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повреждались.

  4. Приготовление рассола:
    В кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.

  5. Заливка рассола:
    Залейте горячим рассолом огурцы и немного покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов.

  6. Закрытие банки:
    Закройте банку крышкой и оставьте на несколько дней в теплом месте для ферментации. Переносите в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Этот рецепт поможет вам приготовить вкусные и хрустящие огурцы для зимнего стола, которые будут радовать вас в любое время года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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