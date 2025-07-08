Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко и быстро

Этот рецепт идеален для тех, кто хочет наслаждаться хрустящими огурцами зимой, не тратя много времени на заготовки.

С этим рецептом вы сможете заготовить вкусные огурчики с минимальными усилиями.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

2-2,5 ст. л. уксуса

1 ст. л. красного перца

Веточка хрена

Веточка укропа и петрушки

2-3 листа вишни

2-3 лавровых листа

Черный перец горошком — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка огурцов:

Промойте огурцы и замочите их на 2-3 часа в холодной воде, чтобы они стали хрустящими. Подготовка банки:

На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. Добавьте горошины черного перца по вкусу. Укладка огурцов:

Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повреждались. Приготовление рассола:

В кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения. Заливка рассола:

Залейте горячим рассолом огурцы и немного покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов. Закрытие банки:

Закройте банку крышкой и оставьте на несколько дней в теплом месте для ферментации. Переносите в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Этот рецепт поможет вам приготовить вкусные и хрустящие огурцы для зимнего стола, которые будут радовать вас в любое время года.