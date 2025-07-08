Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко и быстро
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Этот рецепт идеален для тех, кто хочет наслаждаться хрустящими огурцами зимой, не тратя много времени на заготовки.
С этим рецептом вы сможете заготовить вкусные огурчики с минимальными усилиями.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
2-2,5 ст. л. уксуса
1 ст. л. красного перца
Веточка хрена
Веточка укропа и петрушки
2-3 листа вишни
2-3 лавровых листа
Черный перец горошком — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Подготовка огурцов:
Промойте огурцы и замочите их на 2-3 часа в холодной воде, чтобы они стали хрустящими.
Подготовка банки:
На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, лавровый лист и листья вишни. Добавьте горошины черного перца по вкусу.
Укладка огурцов:
Уложите огурцы в банку плотно, но аккуратно, чтобы они не повреждались.
Приготовление рассола:
В кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.
Заливка рассола:
Залейте горячим рассолом огурцы и немного покачайте банку для равномерного распределения всех компонентов.
Закрытие банки:
Закройте банку крышкой и оставьте на несколько дней в теплом месте для ферментации. Переносите в прохладное место для дозревания.
Приятного аппетита!
Этот рецепт поможет вам приготовить вкусные и хрустящие огурцы для зимнего стола, которые будут радовать вас в любое время года.
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