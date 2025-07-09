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Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко, а главное быстро

Этот рецепт поможет вам заготовить вкусные и хр...

ok.ru

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Этот рецепт поможет вам засолить огурцы так, чтобы они стали невероятно вкусными и хрустящими.

Такой домашний заготовок станет отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • 2 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 2-2,5 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. красного перца

  • Веточка хрена

  • Веточка петрушки и укропа

  • 2-3 листа вишни

  • 2-3 лавровых листа

  • Черный перец горошком — по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Это придаст им хрусткость.

  2. Заполнение банки:
    На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

  3. Погружение огурцов:
    Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы они не повредились при заливке рассола.

  4. Приготовление рассола:
    В отдельной кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.

  5. Заливка рассола:
    Залейте горячим рассолом огурцы в банке. Потрясите банку немного, чтобы рассол равномерно распределился.

  6. Закрытие банки:
    Закройте банку крышкой и оставьте её на несколько дней в теплом месте для ферментации. После этого переместите банку в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Этот рецепт — простой и быстрый способ засолки, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму. Наслаждайтесь хрустящими огурцами с любыми блюдами!

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