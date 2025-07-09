Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко, а главное быстро
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Этот рецепт поможет вам засолить огурцы так, чтобы они стали невероятно вкусными и хрустящими.
Такой домашний заготовок станет отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
2-2,5 ст. л. уксуса
1 ст. л. красного перца
Веточка хрена
Веточка петрушки и укропа
2-3 листа вишни
2-3 лавровых листа
Черный перец горошком — по вкусу
Приготовление:
Подготовка огурцов:
Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Это придаст им хрусткость.
Заполнение банки:
На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.
Погружение огурцов:
Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы они не повредились при заливке рассола.
Приготовление рассола:
В отдельной кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения.
Заливка рассола:
Залейте горячим рассолом огурцы в банке. Потрясите банку немного, чтобы рассол равномерно распределился.
Закрытие банки:
Закройте банку крышкой и оставьте её на несколько дней в теплом месте для ферментации. После этого переместите банку в прохладное место для дозревания.
Приятного аппетита!
Этот рецепт — простой и быстрый способ засолки, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму. Наслаждайтесь хрустящими огурцами с любыми блюдами!
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