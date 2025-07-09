Вкуснейший рецепт засолки хрустящих огурчиков: очень легко, а главное быстро

Этот рецепт поможет вам засолить огурцы так, чтобы они стали невероятно вкусными и хрустящими.

Такой домашний заготовок станет отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

2-2,5 ст. л. уксуса

1 ст. л. красного перца

Веточка хрена

Веточка петрушки и укропа

2-3 листа вишни

2-3 лавровых листа

Черный перец горошком — по вкусу

Приготовление:

Подготовка огурцов:

Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Это придаст им хрусткость. Заполнение банки:

На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу. Погружение огурцов:

Плотно уложите огурцы в банку, но не слишком сильно, чтобы они не повредились при заливке рассола. Приготовление рассола:

В отдельной кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте до полного растворения. Заливка рассола:

Залейте горячим рассолом огурцы в банке. Потрясите банку немного, чтобы рассол равномерно распределился. Закрытие банки:

Закройте банку крышкой и оставьте её на несколько дней в теплом месте для ферментации. После этого переместите банку в прохладное место для дозревания.

Приятного аппетита!

Этот рецепт — простой и быстрый способ засолки, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму. Наслаждайтесь хрустящими огурцами с любыми блюдами!