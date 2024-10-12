Вкуснейший деликатес из помидор за 5 минут: опытная хозяйка показала рецепт
povar.ru
С приходом осени наступает сезон помидоров, когда они особенно сочные и ароматные. Это идеальное время, чтобы попробовать что-то новенькое и необычное. Опытная хозяйка из Воронежа, Елена Ивановна, поделилась своим уникальным и быстрым рецептом деликатеса из помидор, который займет всего 5 минут вашего времени.
Ингредиенты:
- Спелые средние помидоры — 4 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сыр пармезан — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Свежие травы (базилик, петрушка) — для украшения
Приготовление:
Подготовка помидор: Начните с того, что помоем помидоры и разрежьте их пополам. С помощью чайной ложки аккуратно удалите семена, создавая небольшие "лодочки".
Чеснок и масло: В маленькой кастрюльке растопите сливочное масло. Добавьте туда измельченный чеснок и слегка прогрейте, чтобы масло вобрало в себя аромат чеснока, но не дайте чесноку подгореть.
Заполнение помидор: На дно каждой помидорной лодочки положите немного чесночного масла, затем посыпьте тертым пармезаном. Посолите и поперчите по вкусу.
Запекание: Поместите помидоры на гриль-сковороду или в микроволновую печь на максимальной мощности на 1 минуту, пока сыр не расплавится.
Сервировка: Перед подачей украсьте блюдо свежими травами. Это добавит не только визуальной привлекательности, но и освежающего вкуса.
Почему это работает?
Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Помидоры в сочетании с ароматным чесночным маслом и расплавленным пармезаном создают насыщенный и глубокий вкус, который трудно забыть. Блюдо идеально подойдет как для быстрого ужина, так и для угощения гостей.
Важно!
Выбирайте только спелые и качественные помидоры, так как они являются основой блюда. Чеснок и пармезан используйте по вашему вкусу, можно добавить немного остроты или сделать блюдо более мягким.
В следующий раз, когда вам захочется чего-то необычного, но не хочется долго стоять у плиты, вспомните об этом рецепте. Пять минут — и вы уже наслаждаетесь замечательным деликатесом, который поразит вас своим вкусом!
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