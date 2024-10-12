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Вкуснейший деликатес из помидор за 5 минут: опытная хозяйка показала рецепт

С приходом осени наступает сезон помидоров, ког...

povar.ru

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С приходом осени наступает сезон помидоров, когда они особенно сочные и ароматные. Это идеальное время, чтобы попробовать что-то новенькое и необычное. Опытная хозяйка из Воронежа, Елена Ивановна, поделилась своим уникальным и быстрым рецептом деликатеса из помидор, который займет всего 5 минут вашего времени.

Ингредиенты:

  • Спелые средние помидоры — 4 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сыр пармезан — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Свежие травы (базилик, петрушка) — для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка помидор: Начните с того, что помоем помидоры и разрежьте их пополам. С помощью чайной ложки аккуратно удалите семена, создавая небольшие "лодочки".

  2. Чеснок и масло: В маленькой кастрюльке растопите сливочное масло. Добавьте туда измельченный чеснок и слегка прогрейте, чтобы масло вобрало в себя аромат чеснока, но не дайте чесноку подгореть.

  3. Заполнение помидор: На дно каждой помидорной лодочки положите немного чесночного масла, затем посыпьте тертым пармезаном. Посолите и поперчите по вкусу.

  4. Запекание: Поместите помидоры на гриль-сковороду или в микроволновую печь на максимальной мощности на 1 минуту, пока сыр не расплавится.

  5. Сервировка: Перед подачей украсьте блюдо свежими травами. Это добавит не только визуальной привлекательности, но и освежающего вкуса.

Почему это работает?

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Помидоры в сочетании с ароматным чесночным маслом и расплавленным пармезаном создают насыщенный и глубокий вкус, который трудно забыть. Блюдо идеально подойдет как для быстрого ужина, так и для угощения гостей.

Важно!

Выбирайте только спелые и качественные помидоры, так как они являются основой блюда. Чеснок и пармезан используйте по вашему вкусу, можно добавить немного остроты или сделать блюдо более мягким.

В следующий раз, когда вам захочется чего-то необычного, но не хочется долго стоять у плиты, вспомните об этом рецепте. Пять минут — и вы уже наслаждаетесь замечательным деликатесом, который поразит вас своим вкусом!

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