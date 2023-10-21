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Вкус натуральный, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о самом качественном растворимом кофе в России

Вкус натуральный, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о самом качественном растворимом кофе в России

Фото: открытые источники

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Россияне любят растворимый кофе - готовится он быстро, навыков баристы не требует, а вкус, особенно в холода, просто замечательный.

По своим вкусовым качествам растворимый кофе не уступает молотому или зерновому, считают эксперты.

Исследовали несколько десятков растворимых марок и пришли к выводу, что лучшие на прилавках магазинов есть, и вот как они называются:

  • Carte Noire Origina;
  • Bushido Kodo;
  • Gevalia original, пишет sportkp.ru.
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