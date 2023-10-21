Вкус натуральный, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о самом качественном растворимом кофе в России
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Россияне любят растворимый кофе - готовится он быстро, навыков баристы не требует, а вкус, особенно в холода, просто замечательный.
По своим вкусовым качествам растворимый кофе не уступает молотому или зерновому, считают эксперты.
Исследовали несколько десятков растворимых марок и пришли к выводу, что лучшие на прилавках магазинов есть, и вот как они называются:
- Carte Noire Origina;
- Bushido Kodo;
- Gevalia original, пишет sportkp.ru.