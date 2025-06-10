Вклад в победу вносит каждый

Работники АО «Транснефть – Прикамье» откликнулись на призыв патриотической акции «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам». Гладкоствольные ружья и патроны в зону проведения СВО передали заместитель начальника управления физической защиты Сергей Бабиков и начальник отдела информационного обеспечения Александр Гришин.

«Ребятам на передовой надо помогать. Из сданных ружей будут сбиваться дроны, значит, они спасут жизнь и здоровье наших ребят», - отметил Сергей Валерьевич.

«Какие бы невзгоды не выпадали на долю России, наш народ никогда не останется в стороне. Узнав об акции, я принял решение передать свое охотничье ружье, чтобы оно послужило защите бойцов во время атак БПЛА», - сказал Александр Александрович.

По словам заместителя начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майора полиции Рамиля Камалиева, гладкоствольное оружие показало эффективность в борьбе с так называемыми дронами-камикадзе, от которых бойцы несут основные потери на передовой.

Маскировочные сети, гумпомощь, личное оружие – в коллективе прикамских нефтепроводчиков каждый помогает фронту чем может.