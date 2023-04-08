Кадыров объяснил, почему России выгодно контрнаступление ВСУ

Глава ЧР Рамзан Кадыров объяснил россиянам, почему не стоит бояться обещанного в скором времени контрнаступления ВСУ. В своем Telegram Кадыров объяснил, что России оно будет даже выгодно.

В первую очередь, отметил Рамзан Кадыров, для любого наступления нужны ресурсы, большие ресурсы. А у ВСУ они если и есть, то последние.

"В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", — объяснил Кадыров.

Если "украинские сатанисты и натовские шайтаны" пойдут наступать, то только помогут России, уверен глава ЧР. Поскольку их потери будут больше, чем сейчас.

"Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками", — написал он.

Также Кадыров попросил, чтобы силы НАТО и ВСУ прихватили с собой побольше образцов нового оружия, чтобы россияне могли пополнить коллекцию трофеев.