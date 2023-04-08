Новости России
· Служба новостей

"Вишенка на торте!": Рамзан Кадыров объяснил, почему не надо бояться контрнаступления ВСУ и почему оно России только на руку

Кадыров объяснил, почему России выгодно контрнаступление ВСУ
"Вишенка на торте!": Рамзан Кадыров объяснил, почему не надо бояться контрнаступления ВСУ и почему оно России только на руку

Фото: открытые источники

Глава ЧР Рамзан Кадыров объяснил россиянам, почему не стоит бояться обещанного в скором времени контрнаступления ВСУ. В своем Telegram Кадыров объяснил, что России оно будет даже выгодно.

В первую очередь, отметил Рамзан Кадыров, для любого наступления нужны ресурсы, большие ресурсы. А у ВСУ они если и есть, то последние.

"В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", — объяснил Кадыров.

Если "украинские сатанисты и натовские шайтаны" пойдут наступать, то только помогут России, уверен глава ЧР. Поскольку их потери будут больше, чем сейчас.

"Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками", — написал он.

Также Кадыров попросил, чтобы силы НАТО и ВСУ прихватили с собой побольше образцов нового оружия, чтобы россияне могли пополнить коллекцию трофеев.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Мирному договору - быть": астрологи все просчитали и рассказали, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Редакция помогает

день назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

решетка навентиляции в квартире от мелких муравьёв

Новости мира

10 часов назад

"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

Редакция помогает

2 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету

регулировка пластиковых окон цена в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

"Осталось несколько дней": в Татарстане откроются первые магазины новой сети "жестких дискаунтеров"

Новости мира

8 часов назад

"Вот и последствия": выявлены первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19

Новости России

23 часа назад

"Ждать осталось недолго": глава МИД РФ Лавров объяснил, что он имел в виду, говоря это об отношениях с США

Новости мира

19 часов назад

"Шоу уродов в кроссовках": как поляки охарактеризовали делегацию украинского президента Зеленского в Варшаве

Новости Казани

5 часов назад

"Я не кровожадный, но есть одно НО": депутат ГД от Татарстана Морозов высказался о смертной казни в России
Новости Казани
7 часов назад

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

Новости России

6 минут назад

"Вишенка на торте!": Рамзан Кадыров объяснил, почему не надо бояться контрнаступления ВСУ и почему оно России только на руку

Редакция помогает

день назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

Новости России

5 часов назад

"Будет рушиться!": аналитики рассказали, какая судьба дальше ждет российский рубль

Новости Казани

6 часов назад

После победы в матче в Омске задержали вылет "Ак Барса": устроили нашим парням дотошную проверку
Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине
Новости Казани
5 часов назад

Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине

Новости России

7 часов назад

"Потому что она никому не нужна!": Дмитрий Медведев вынес суровый приговор Украине

Новости Казани

7 часов назад

Зарядка электроавтомобилей в Татарстане с 10 апреля станет платной

Новости Казани

8 часов назад

В Казани кондуктор попыталась вытолкать пассажира автобуса из-за неоплаченного проезда
Оплата после получения: как и где девушки из Казани могут заказать индивидуальный пошив шубы
Интересное
4 дня назад

Оплата после получения: как и где девушки из Казани могут заказать индивидуальный пошив шубы