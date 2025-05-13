Вирус не виноват: ученые раскрыли тайну огромного числа погибших в пандемию вовсе не от ковида
unido.org
Учёные из Северо-Западного университета (США) провели масштабный анализ медицинских данных более 500 пациентов, госпитализированных в разгар пандемии.
Особое внимание уделили 190 случаям COVID-19, в которых пациенты дополнительно страдали от других заболеваний дыхательной системы.
Для точного анализа использовались технологии искусственного интеллекта, которые помогли классифицировать причины смерти и оценить вклад каждого фактора.
Главный вывод
По данным исследования, основной причиной летальных исходов в большинстве случаев стали:
- ВАП (вентилятороассоциированная пневмония) — воспаление лёгких, возникающее у пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ;
- вторичные бактериальные инфекции, которые развивались на фоне ослабленного иммунитета и длительной госпитализации.
Таким образом, смерть наступала не из-за самого коронавируса и не из-за так называемого цитокинового шторма — тяжёлой иммунной реакции, ранее считавшейся главным фактором.
Почему это важно
Это исследование меняет взгляд на медицинскую статистику времён пандемии:
- подчёркивает роль госпитальных осложнений;
- указывает на важность контроля инфекций при ИВЛ;
- поднимает вопрос об альтернативных подходах к лечению тяжёлых пациентов.
Искусственный интеллект, использованный для анализа, помог выявить взаимосвязи, которые сложно отследить традиционными методами.
Что дальше
Результаты исследования подталкивают к пересмотру:
- методов интенсивной терапии при вирусных инфекциях,
- профилактики ВАП и вторичных инфекций в отделениях реанимации,
- понимания реальной причины смертности во время пандемии.
Итог: не вирус, а методы его лечения в критических случаях зачастую становились роковыми, сообщает progorodchelny.
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