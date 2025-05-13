Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вирус не виноват: ученые раскрыли тайну огромного числа погибших в пандемию вовсе не от ковида

Новое исследование с использованием ИИ показало...

unido.org

Подписаться на Дзен.канал

Учёные из Северо-Западного университета (США) провели масштабный анализ медицинских данных более 500 пациентов, госпитализированных в разгар пандемии.

Особое внимание уделили 190 случаям COVID-19, в которых пациенты дополнительно страдали от других заболеваний дыхательной системы.

Для точного анализа использовались технологии искусственного интеллекта, которые помогли классифицировать причины смерти и оценить вклад каждого фактора.

Главный вывод

По данным исследования, основной причиной летальных исходов в большинстве случаев стали:

  • ВАП (вентилятороассоциированная пневмония) — воспаление лёгких, возникающее у пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ;
  • вторичные бактериальные инфекции, которые развивались на фоне ослабленного иммунитета и длительной госпитализации.

Таким образом, смерть наступала не из-за самого коронавируса и не из-за так называемого цитокинового шторма — тяжёлой иммунной реакции, ранее считавшейся главным фактором.

Почему это важно

Это исследование меняет взгляд на медицинскую статистику времён пандемии:

  • подчёркивает роль госпитальных осложнений;
  • указывает на важность контроля инфекций при ИВЛ;
  • поднимает вопрос об альтернативных подходах к лечению тяжёлых пациентов.

Искусственный интеллект, использованный для анализа, помог выявить взаимосвязи, которые сложно отследить традиционными методами.

Что дальше

Результаты исследования подталкивают к пересмотру:

  • методов интенсивной терапии при вирусных инфекциях,
  • профилактики ВАП и вторичных инфекций в отделениях реанимации,
  • понимания реальной причины смертности во время пандемии.

Итог: не вирус, а методы его лечения в критических случаях зачастую становились роковыми, сообщает progorodchelny.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

4 часа назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Интересное в Казани

день назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

как понять какого пола попугай

Не у нас

8 часов назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Не у нас

час назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

экскурсия на ваганьковское кладбище в москве цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

Не у нас

11 часов назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Новости Казани

8 часов назад

В нескольких поселках под Казанью отключили электричество из-за аварии
Лонгриды
4 часа назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

12 мая в Казани вспыхнул пожар в складе с горюч...

Новости Татарстана

14 минут назад

Татарстанцам рассказали, сколько стоят бараны и коровы к Курбан-байраму

Интересное в Казани

день назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

Не у нас

час назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

Не у нас

час назад

Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям
С июня часть пенсионеров в Татарстане получит п...
Новости Татарстана
6 часов назад

С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

Не у нас

час назад

Идеальная кухня на заказ в Москве: качество, стиль и выгодные цены от производителя

Не у нас

час назад

Биологи из Южной Кореи создали новый препарат для восстановления зрения

Новости Татарстана

3 часа назад

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил о раке щитовидной железы
Крылья без громких слов: рассказываем, как каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу