Вирус не виноват: ученые раскрыли тайну огромного числа погибших в пандемию вовсе не от ковида

Учёные из Северо-Западного университета (США) провели масштабный анализ медицинских данных более 500 пациентов, госпитализированных в разгар пандемии.

Особое внимание уделили 190 случаям COVID-19, в которых пациенты дополнительно страдали от других заболеваний дыхательной системы.

Для точного анализа использовались технологии искусственного интеллекта, которые помогли классифицировать причины смерти и оценить вклад каждого фактора.

Главный вывод

По данным исследования, основной причиной летальных исходов в большинстве случаев стали:

ВАП (вентилятороассоциированная пневмония) — воспаление лёгких, возникающее у пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ;

вторичные бактериальные инфекции, которые развивались на фоне ослабленного иммунитета и длительной госпитализации.

Таким образом, смерть наступала не из-за самого коронавируса и не из-за так называемого цитокинового шторма — тяжёлой иммунной реакции, ранее считавшейся главным фактором.

Почему это важно

Это исследование меняет взгляд на медицинскую статистику времён пандемии:

подчёркивает роль госпитальных осложнений;

указывает на важность контроля инфекций при ИВЛ;

поднимает вопрос об альтернативных подходах к лечению тяжёлых пациентов.

Искусственный интеллект, использованный для анализа, помог выявить взаимосвязи, которые сложно отследить традиционными методами.

Что дальше

Результаты исследования подталкивают к пересмотру:

методов интенсивной терапии при вирусных инфекциях,

профилактики ВАП и вторичных инфекций в отделениях реанимации,

понимания реальной причины смертности во время пандемии.

Итог: не вирус, а методы его лечения в критических случаях зачастую становились роковыми, сообщает progorodchelny.