Новости России
· 16+ · Служба новостей

«Виртуальный помощник» билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию

билайн подключил своим абонентам по всей стране...

Фото: пресс-служба билайна

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5xLQLhW

билайн подключил своим абонентам по всей стране базовую версию «Виртуального помощника», которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию.

В январе 2025 года «Виртуальный помощник» заблокировал 28 млн спам-звонков и пресек 14 млн попыток мошенничества. Помимо этого, «помощник» ответил на 14,8 млн звонков, когда абоненту было неудобно разговаривать (оказался занят, находился вне зоны покрытия или просто не отвечал). Благодаря этому клиенты билайна сэкономили более 13,4 млн минут своего времени.

Сервис «Виртуальный помощник» объединяет функции персонального секретаря и мощного антиспам-фильтра, предлагая пользователям удобное управление личным временем. Сервис представлен в двух вариантах — бесплатном, который теперь доступен всем клиентам по умолчанию, и платном, который абонент подключает самостоятельно. Кроме того, «Виртуальный помощник» умеет блокировать мошеннические звонки даже в мессенджерах — эту бесплатную функцию необходимо самостоятельно активировать в приложении билайн.

Базовая версия обеспечивает защиту от спамерских и мошеннических звонков, а также блокирует SMS с кодами авторизации в личном кабинете билайна во время обычного звонка, чтобы абонент не сообщил данные злоумышленнику.

Платная версия дополнительно ко всему вышеперечисленному позволяет «Виртуальному помощнику» принимать обычные звонки, когда абоненту неудобно разговаривать, он занят или недоступен — текстовая расшифровка записей разговоров отправляется в приложение билайн и дублируется в Telegram-боте. Пользователи также могут выбрать голос «помощника» и то, как их представлять.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Интересное в Казани

день назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

услуги дезинфекции

Не у нас

день назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

Не у нас

22 часа назад

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

лазерное шоу в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России

Новости Казани

7 часов назад

Священник Казанской епархии Ростислав Икрамов подорвался на мине в зоне СВО

Не у нас

день назад

Началось движение крупнейшего в мире айсберга А23а – известно, куда он идет

Новости Казани

день назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России
Новости Казани
4 дня назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Новости Казани

25 минут назад

В Казани на Каюма Насыри обвалилась крыша старинного особняка

Новости России

час назад

«Виртуальный помощник» билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию

Новости Казани

час назад

Авиарейс N4 411 из Сочи в Казань задержан почти на 9 часов

Не у нас

2 часа назад

В России вводят новые правила снятия машины с учета и оформления ОСАГО
В центре Казани в полуостров планируют вложить ...
Новости Казани
2 часа назад

В центре Казани в полуостров планируют вложить 10 миллиардов рублей

Не у нас

3 часа назад

В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО из-за военной формы

Не у нас

4 часа назад

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли не менее 18 человек

Новости Казани

4 часа назад

Плату за проезд по Вознесенскому тракту в Казани вернут уже через 1-2 недели
Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты