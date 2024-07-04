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Виртуальную СберКарту теперь можно украсить дизайном по мотивам произведений П.И. Чайковского

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С 4 по 7 июля в Удмуртии проходит 67-й Фестиваль «На родине П.И. Чайковского». Клиенты Сбера смогут украсить свою карту новым дизайном, разработанным с помощью нейросети Kandinsky. За основу взяты мотивы самых известных музыкальных произведений композитора.

Переходя по ссылке, в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиентам будет доступна на выбор линейка уникального дизайна дебетовой СберКарты в цифровой версии. Пользователь сможет установить дизайн выбранной карты или нескольких виртуальных карт.

В линейке карт, посвященной фестивалю «На родине П.И. Чайковского», нейросеть Kandinsky предлагает изображения по мотивам балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также фортепианного цикла «Времена года».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сбер продолжает использовать искусственный интеллект для создания уникального контента, в этот раз для нашего партнера – фестиваля «На родине П.И. Чайковского». Мы рады, что привлекаем внимание к наследию великого композитора и вместе с фестивалем создаем новые художественные смыслы».

Мария Видмак, арт-директор фестиваля искусств «НА РОДИНЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО»:
«В каждом проекте Удмуртской филармонии мы большое внимание уделяем визуальной составляющей – запоминающийся брендбук, мерч и т.д. Рады, что благодаря сотрудничеству со Сбером начинаем использовать и искусственный интеллект. Получились весьма живописные изображения».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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