Виртуальную СберКарту теперь можно украсить дизайном по мотивам произведений П.И. Чайковского

С 4 по 7 июля в Удмуртии проходит 67-й Фестиваль «На родине П.И. Чайковского». Клиенты Сбера смогут украсить свою карту новым дизайном, разработанным с помощью нейросети Kandinsky. За основу взяты мотивы самых известных музыкальных произведений композитора.

Переходя по ссылке, в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиентам будет доступна на выбор линейка уникального дизайна дебетовой СберКарты в цифровой версии. Пользователь сможет установить дизайн выбранной карты или нескольких виртуальных карт.



В линейке карт, посвященной фестивалю «На родине П.И. Чайковского», нейросеть Kandinsky предлагает изображения по мотивам балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также фортепианного цикла «Времена года».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер продолжает использовать искусственный интеллект для создания уникального контента, в этот раз для нашего партнера – фестиваля «На родине П.И. Чайковского». Мы рады, что привлекаем внимание к наследию великого композитора и вместе с фестивалем создаем новые художественные смыслы».