Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не видели 140 лет

На большей части России в начале мая ожидается резкое похолодание. Такой прогноз дал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что температура понизится как в Поволжье, так и на всей европейской части страны.

В Приволжском округе днём будет всего от +10 до +15 градусов. По словам Вильфанда, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, включая Москву и соседние регионы — от Тверской до Тульской и Владимирской областей — погода на майские праздники будет холодной. Ночные температуры могут опускаться до 0 градусов, а днём не подниматься выше +10. Лишь на юге европейской части РФ воздух прогреется до +15…+17, сообщает ТАСС.

Особо сложная обстановка ожидается в Сибири — там температура к 1 мая резко снизится на 8–10 градусов и составит около +15.

В Татарстане похолодание уже дало о себе знать: в Казани выпал снег, а МЧС предупредило о заморозках и гололёде ещё 27 апреля. Региональный гидрометцентр сообщал, что дневные температуры 28 апреля не поднимутся выше +9, а в начале недели будут на 5–6 градусов ниже нормы. Местами возможен мокрый снег, что особенно опасно для высаженных растений.

Это похолодание стало резким контрастом на фоне аномального тепла, которое держалось в регионе весь апрель. В Казани за месяц было побито пять температурных рекордов, включая 50-летний максимум — 24,5 градуса.