Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не помнят 140 лет

На большей части России начало мая будет сопровождаться резким похолоданием. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Приволжском федеральном округе днём температура не превысит +10…+15°C.

Прохладные майские: где будет холоднее всего

«Погода на майские праздники в европейской части страны будет по-настоящему холодной», — отметил Вильфанд. Неблагоприятная обстановка ожидается в Северо-Западном и Центральном округах, включая Москву, а также в Тверской, Владимирской, Ярославской, Тульской и Калужской областях.

Ночью температура будет опускаться до 0…+5°C.

Днём — около +10°C.

На юге ЕТР — чуть теплее: до +15…+17°C.

В Сибири тоже похолодает

По словам синоптика, и в Сибири к 1 мая станет заметно холоднее: воздух остынет на 8–10 градусов, установится температура около +15°C.

Казань: снег, гололёд и опасность для растений

В Татарстане уже ощущаются первые признаки надвигающейся непогоды. На Казань недавно выпал снег, а МЧС предупреждало о ночных заморозках и гололедице. По прогнозу, в начале недели температура будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы, местами возможен мокрый снег. Особенно рискуют пострадать ранние посадки и саженцы, ТАСС

Это похолодание контрастирует с аномально тёплой погодой, которая стояла в регионе в апреле: Казань пять раз обновляла температурные рекорды. Самым тёплым днём стало 25 апреля, когда воздух прогрелся до +24,5°C — рекорд, который не бился более полувека.