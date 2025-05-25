Вильфанд выбил из колеи точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и адское пекло

Грядущее лето, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, может стать одним из самых трудных за последние годы. Синоптики предупреждают: стоит ждать температурных рекордов, аномальной жары, торнадо и пожаров. После необычно тёплой зимы и дождливой весны природа, похоже, готовит настоящее испытание.

Почему это лето будет особенным

Темпы потепления в России опережают глобальные почти в 2,5 раза. Арктика тает, и холодный воздух больше не задерживается на севере — это делает летнюю погоду всё более экстремальной.

Где будет особенно тяжело

Центральная Россия и Поволжье — жара свыше 35 °C при высокой влажности может длиться неделями. В группе риска — пожилые люди и те, кто страдает от проблем с сердцем. В жаркие часы им лучше не выходить на улицу.

Сибирь и Урал — ожидаются температуры до 45 градусов, а также масштабные лесные пожары. В Якутии площадь возгораний может быть сопоставима с половиной Италии. Дым от огня способен добраться даже до столичного региона.

Юг России и Предкавказье — там теперь возможны смерчи, которые ранее казались редкостью. Эти природные явления трудно предсказать и они несут реальную угрозу.

Как защитить себя и близких

Не выходите на улицу с 11:00 до 16:00 в самые жаркие дни.

Носите одежду из натуральных тканей, избегайте синтетики.

Пейте воду регулярно, даже без чувства жажды.

Контролируйте артериальное давление утром и вечером.

Тем, кто живёт рядом с лесами — подготовьте тревожный рюкзак с документами, лекарствами и зарядкой для телефона.

Рекомендации для властей и аграриев