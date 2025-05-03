Вильфанд сделал вывод, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Вместо весеннего тепла — ледяной ветер. Северо-Запад России, Сибирь и даже часть Поволжья встречают май с погодой, больше похожей на февраль. Утро — с минусами, день — с пронизывающим ветром и мокрым снегом.

Петербург: весна без шанса

В Северной столице — +4 °C днём, до –2 °C ночью и шквальный ветер до 60 км/ч. Зонтики срывает с рук, ирония витает в воздухе: «В Питере теперь два времени года — зима и белые ночи под пледом».

Сибирь: замёрзшие поля и разбитые надежды

В Новосибирской области — минус 5 по ночам. Фермеры в отчаянии: молодые всходы подмерзают, тепличные культуры гибнут. Редис «стучит, как гвоздь», а свёкла превращается в ледяные кристаллы. Ожидается задержка посевной минимум на 2–3 недели, а значит, к осени картофель может подорожать на 50%.

Москва: +18 днём, но помидоры всё равно в укутке

Столице чуть повезло — днём до +18 °C, но ночами всего +3 °C. Садоводы не рискуют: укрывают грядки слоями спанбонда и теплицами. «Помидоры как в реанимации», — шутит дачник Игорь.

5 советов от метеознатоков:

Обогрев для грядок — греющие кабели не только для труб. Тепло на себя — термолеггинсы вместо шорт и овчина — новый must-have. Морозостойкие семена — ищите с пометкой «Арктика». Пчёлы на переселении — переносите ульи в тёплое помещение. Сублиматы в запас — снова в цене тушёнка, гречка и чай с чабрецом.

«План Б» для аграриев и тревоги экологов

Власти обещают аграриям особые антиобледеняющие составы для полей. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут «сжечь» почву на годы.

Что делать обычным людям?

Планируйте отпуск не на дачу, а в Сочи — если там не пойдёт снег.

Инвестируйте в акции производителей обогревателей — они скоро «загорятся» спросом.

Осваивайте рецепты имбирных пряников — они не зависят от прогноза погоды.

Историческая справка

Майские заморозки 1891 года привели к голоду. Сегодня, конечно, есть TikTok и доставка еды, но держать в шкафу гречку по-прежнему не помешает.

Прогноз на начало мая

По данным Романа Вильфанда (гидрометцентр РФ), май начнётся с холодов: