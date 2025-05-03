Вильфанд сделал вывод, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет
elets-adm.ru
Вместо весеннего тепла — ледяной ветер. Северо-Запад России, Сибирь и даже часть Поволжья встречают май с погодой, больше похожей на февраль. Утро — с минусами, день — с пронизывающим ветром и мокрым снегом.
Петербург: весна без шанса
В Северной столице — +4 °C днём, до –2 °C ночью и шквальный ветер до 60 км/ч. Зонтики срывает с рук, ирония витает в воздухе: «В Питере теперь два времени года — зима и белые ночи под пледом».
Сибирь: замёрзшие поля и разбитые надежды
В Новосибирской области — минус 5 по ночам. Фермеры в отчаянии: молодые всходы подмерзают, тепличные культуры гибнут. Редис «стучит, как гвоздь», а свёкла превращается в ледяные кристаллы. Ожидается задержка посевной минимум на 2–3 недели, а значит, к осени картофель может подорожать на 50%.
Москва: +18 днём, но помидоры всё равно в укутке
Столице чуть повезло — днём до +18 °C, но ночами всего +3 °C. Садоводы не рискуют: укрывают грядки слоями спанбонда и теплицами. «Помидоры как в реанимации», — шутит дачник Игорь.
5 советов от метеознатоков:
Обогрев для грядок — греющие кабели не только для труб.
Тепло на себя — термолеггинсы вместо шорт и овчина — новый must-have.
Морозостойкие семена — ищите с пометкой «Арктика».
Пчёлы на переселении — переносите ульи в тёплое помещение.
Сублиматы в запас — снова в цене тушёнка, гречка и чай с чабрецом.
«План Б» для аграриев и тревоги экологов
Власти обещают аграриям особые антиобледеняющие составы для полей. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут «сжечь» почву на годы.
Что делать обычным людям?
Планируйте отпуск не на дачу, а в Сочи — если там не пойдёт снег.
Инвестируйте в акции производителей обогревателей — они скоро «загорятся» спросом.
Осваивайте рецепты имбирных пряников — они не зависят от прогноза погоды.
Историческая справка
Майские заморозки 1891 года привели к голоду. Сегодня, конечно, есть TikTok и доставка еды, но держать в шкафу гречку по-прежнему не помешает.
Прогноз на начало мая
По данным Романа Вильфанда (гидрометцентр РФ), май начнётся с холодов:
В Северо-Западном и Центральном округах днём — около +10 °C, ночью — до 0.
В Поволжье — до +15 °C днём, ночью — около +5 °C.
В Сибири температура резко упадёт на 8–10 градусов и составит около +15 °C.
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