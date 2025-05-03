Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Вильфанд сделал вывод, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Вместо весеннего тепла — ледяной ветер. Северо-...

elets-adm.ru

Подписаться на Дзен.канал

Вместо весеннего тепла — ледяной ветер. Северо-Запад России, Сибирь и даже часть Поволжья встречают май с погодой, больше похожей на февраль. Утро — с минусами, день — с пронизывающим ветром и мокрым снегом.

Петербург: весна без шанса

В Северной столице — +4 °C днём, до –2 °C ночью и шквальный ветер до 60 км/ч. Зонтики срывает с рук, ирония витает в воздухе: «В Питере теперь два времени года — зима и белые ночи под пледом».

Сибирь: замёрзшие поля и разбитые надежды

В Новосибирской области — минус 5 по ночам. Фермеры в отчаянии: молодые всходы подмерзают, тепличные культуры гибнут. Редис «стучит, как гвоздь», а свёкла превращается в ледяные кристаллы. Ожидается задержка посевной минимум на 2–3 недели, а значит, к осени картофель может подорожать на 50%.

Москва: +18 днём, но помидоры всё равно в укутке

Столице чуть повезло — днём до +18 °C, но ночами всего +3 °C. Садоводы не рискуют: укрывают грядки слоями спанбонда и теплицами. «Помидоры как в реанимации», — шутит дачник Игорь.

5 советов от метеознатоков:

  1. Обогрев для грядок — греющие кабели не только для труб.

  2. Тепло на себя — термолеггинсы вместо шорт и овчина — новый must-have.

  3. Морозостойкие семена — ищите с пометкой «Арктика».

  4. Пчёлы на переселении — переносите ульи в тёплое помещение.

  5. Сублиматы в запас — снова в цене тушёнка, гречка и чай с чабрецом.

«План Б» для аграриев и тревоги экологов

Власти обещают аграриям особые антиобледеняющие составы для полей. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут «сжечь» почву на годы.

Что делать обычным людям?

  • Планируйте отпуск не на дачу, а в Сочи — если там не пойдёт снег.

  • Инвестируйте в акции производителей обогревателей — они скоро «загорятся» спросом.

  • Осваивайте рецепты имбирных пряников — они не зависят от прогноза погоды.

Историческая справка

Майские заморозки 1891 года привели к голоду. Сегодня, конечно, есть TikTok и доставка еды, но держать в шкафу гречку по-прежнему не помешает.

Прогноз на начало мая

По данным Романа Вильфанда (гидрометцентр РФ), май начнётся с холодов:

  • В Северо-Западном и Центральном округах днём — около +10 °C, ночью — до 0.

  • В Поволжье — до +15 °C днём, ночью — около +5 °C.

  • В Сибири температура резко упадёт на 8–10 градусов и составит около +15 °C.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Не у нас

день назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

уничтожение тараканов москва цена недорого в квартире

Не у нас

6 часов назад

Мифический металл Орихалк ведет археологов к фактам его реального существования

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем опасны не чищенные ковры и как бороться со скрытой угрозой

подготовка квартир к ремонту цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

21 час назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

Не у нас

день назад

Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Не у нас

21 час назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

21 час назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека
Новости Татарстана
час назад

Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год

По данным Минстроя РТ, с начала года в Татарста...

Новости Татарстана

час назад

«Казанский марафон» пробежали 17 тысяч человек за 1 день

Не у нас

час назад

В мае татарстанцам заплатят маленький аванс

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в начале мая будет до +20 градусов и сильный ветер

Не у нас

час назад

Беременная помощница Галустяна рассказала о причастности к его разводу
Глава Татарстана провел встречу с министром ино...
Новости Татарстана
день назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Не у нас

час назад

Показаны фото экспериментального советского купе ЗАЗ «Спорт 900»

Не у нас

час назад

Risk Analytics: В Новой Зеландии оценили риск угрозы ядерной войны

Не у нас

6 часов назад

Science: гибель кораллов замедлила глобальное потепление
Как не стать врагами на всю жизнь: юрист из Каз...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как не стать врагами на всю жизнь: юрист из Казани дал советы по оформлению и вступлению в наследство