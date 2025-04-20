Вильфанд резко изменил прогноз: дикий холод и ливни обрушатся уже с 1 мая

Весна 2025 года принесёт резкие перепады температур, дожди, заморозки и даже жару. Что ждать в разных регионах — рассказываем подробно.

Европейская часть России: грозы, ветер и переувлажнение

Синоптики обещают нестабильную погоду — обильные осадки, грозы и шквалистый ветер. Это опасно для аграриев:

Повышенная влажность может испортить посевы

Сильный ветер ломает побеги и повреждает теплицы

Фермеры и дачники должны заранее продумать защитные меры

Сибирь: прохлада и дефицит влаги

На фоне дождливого запада Сибирь останется прохладной и сухой. Такой климат несёт риски:

Задержка роста растений из-за холодных ночей

Недостаток влаги мешает развиваться овощам и ягодам

Особенно пострадают культуры, требующие регулярного полива

Апрель и начало мая: заморозки и угроза для цветущих деревьев

Ожидается, что температура может опуститься на 5 градусов ниже нормы. Это особенно опасно:

Для фруктовых деревьев в цвету

Для рассады, уже высаженной в грунт

Рекомендуется заранее подготовить укрывной материал, плёнку и другие средства защиты.

Тепло — уже к майским праздникам

Первые устойчивые +20°C возможны уже 9–10 мая. Это значит:

Активизируется рост растений

Откроется дачный сезон

Можно планировать высадку основной части культур

Конец мая: ранняя жара и рекорды

К концу весны возможна жаркая волна с температурой выше обычной. Это создаст:

Отличные условия для раннего сбора урожая

Повод пересмотреть графики полива и ухода за растениями

Что делать?

Весна 2025 года будет непредсказуемой, но это шанс:

Проверить готовность укрытий

Обновить график работ с учётом климата

Быстро адаптировать агротехнику под новые условия

Гибкость и внимание — ключевые качества для дачников и фермеров в этом сезоне.