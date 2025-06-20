Вильфанд предупредил россиян об аномальной жаре в июне: где воздух прогреется выше 30 градусов?

Резкое потепление в России: метеорологи предупреждают о рекордах жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномального потепления в ряде регионов страны. Уже на этой неделе жители нескольких российских областей столкнутся с небывалым для середины июня зноем. Ожидается, что температура поднимется значительно выше нормы, что может привести к дискомфорту и создать угрозы для здоровья и инфраструктуры.

Западная Сибирь: первые удары зноя

Первыми в зоне экстремальной жары окажутся Томская, Омская и Новосибирская области. С 19 июня температура в этих регионах поднимется до 30–34°C, что на 7–8 градусов выше обычных значений. Такая погода будет настоящим испытанием для организма, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи рекомендуют ограничить пребывание на солнце, пить больше воды и соблюдать осторожность.

Алтай и Кузбасс: ночи без передышки

Жителям Алтайского края и Кемеровской области будет еще сложнее. С 19 по 21 июня температура в этих регионах достигнет 29–35°C, а ночью она не опустится ниже 20°C. Это создаст проблемы для организма, не давая ему восстановиться ночью, что может вызвать переутомление и обострение хронических заболеваний.

Восточная Сибирь: рекорды под вопросом

Красноярский край и Иркутская область также окажутся под воздействием аномального тепла. Ожидается, что температура здесь достигнет 30–35°C, что на 6–8 градусов выше нормы. В дополнение к этому повышается риск лесных пожаров, а в городах может ухудшиться качество воздуха.

Тува: жара, опережающая календарь

Особенно тяжело придется Туве, где 19–21 июня столбики термометров поднимутся до 35–37°C. Это аномальные значения для середины июня, так как такие температуры обычно характерны для июля. Местным жителям рекомендуется проявить осторожность, избегать длительного пребывания на улице и соблюдать меры предосторожности.

Северные районы также не избежат жары

Северные районы Сибири, которые обычно более прохладные, также столкнутся с аномальной жарой. 19–21 июня температура здесь поднимется до 30–32°C, что на 7 градусов выше нормы. Для местных жителей, не привыкших к таким условиям, это будет серьезным испытанием.

Забайкалье: финальная волна тепла

Бурятия и Забайкальский край окажутся в самой поздней волне жары с 20 по 22 июня, когда температура может достичь 33–37°C, что на 6–8 градусов выше обычного. Это создаст угрозы для сельского хозяйства, работы транспорта и коммунальных служб. Властям регионов, вероятно, придется вводить меры, чтобы избежать перебоев с электричеством и водой.

Что в европейской части?

Пока Сибирь изнывает от жары, в европейской части России, например, в Владимирской области, ожидается похолодание. Уже 18 июня температура не превысит 22°C, а ночью опустится до 10°C. С 19 по 22 июня температура не поднимется выше 16°C, а ночные температуры будут варьироваться от 8 до 9°C. В это время возможны грозовые дожди, так что не забудьте зонтик.

Как пережить аномальную жару?

Метеорологи советуют соблюдать простые меры предосторожности, чтобы избежать перегрева:

Избегать длительного пребывания на прямом солнечном свете.

Пить много воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Ограничить физическую активность в самые жаркие часы дня.

Внимательно следить за состоянием детей и пожилых людей, которые особенно чувствительны к жаре.

Жара такого масштаба — это не только повод для жалоб, но и реальный вызов для здоровья и инфраструктуры. Подготовьтесь заранее, чтобы минимизировать риски и пережить аномальную жару с минимальными последствиями для здоровья, сообщает 33-news.