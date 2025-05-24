Вильфанд ошарашил точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и смертоносное пекло
rapsinews.ru
Жаркое лето 2025: синоптики предупреждают о рекордах и природных катастрофах
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил тревожный прогноз на лето 2025 года. Нас ждут не просто жаркие дни, а настоящие климатические испытания — с аномальной жарой, пожарами и даже смерчами.
Почему это лето будет особенным?
Россия — один из лидеров по темпам потепления: климат здесь меняется в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Всё из-за таяния Арктики — холодный воздух уходит, а жара с каждым годом всё сильнее.
Где будет особенно тяжело?
Центральная Россия и Поволжье — удушающая жара с влажностью, как в парной. Температура выше +35 °C, особенно опасна для пожилых и людей с проблемами сердца.
Сибирь и Урал — до +45 °C и высокая вероятность лесных пожаров. В Якутии огонь может охватить огромные территории, а дым может дойти даже до центра страны.
Юг Урала и Предкавказье — риск смерчей. Такие природные явления раньше были редкостью, а теперь могут появляться внезапно, без предупреждения.
Как пережить жару?
Не выходите из дома с 11:00 до 16:00.
Носите лёгкую одежду из натуральных тканей.
Пейте воду чаще, даже если не хотите.
Контролируйте давление — особенно утром и вечером.
Живёте рядом с лесом? Подготовьте тревожный рюкзак: документы, лекарства, зарядку и воду.
Фермерам советуют переходить на засухоустойчивые культуры.
Что делать властям?
Проверить системы экстренного оповещения.
Подготовить временные укрытия и эвакуационные планы.
Важно
Погода становится всё менее предсказуемой. Паниковать не нужно, но и игнорировать прогнозы — опасно. Следите за новостями, помогайте соседям и заботьтесь о близких. Только вместе можно справиться с вызовами природы, пишет источник.
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