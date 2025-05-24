Вильфанд ошарашил точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и смертоносное пекло

Жаркое лето 2025: синоптики предупреждают о рекордах и природных катастрофах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил тревожный прогноз на лето 2025 года. Нас ждут не просто жаркие дни, а настоящие климатические испытания — с аномальной жарой, пожарами и даже смерчами.

Почему это лето будет особенным?

Россия — один из лидеров по темпам потепления: климат здесь меняется в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Всё из-за таяния Арктики — холодный воздух уходит, а жара с каждым годом всё сильнее.

Где будет особенно тяжело?

Центральная Россия и Поволжье — удушающая жара с влажностью, как в парной. Температура выше +35 °C, особенно опасна для пожилых и людей с проблемами сердца.

Сибирь и Урал — до +45 °C и высокая вероятность лесных пожаров. В Якутии огонь может охватить огромные территории, а дым может дойти даже до центра страны.

Юг Урала и Предкавказье — риск смерчей. Такие природные явления раньше были редкостью, а теперь могут появляться внезапно, без предупреждения.

Как пережить жару?

Не выходите из дома с 11:00 до 16:00.

Носите лёгкую одежду из натуральных тканей.

Пейте воду чаще, даже если не хотите.

Контролируйте давление — особенно утром и вечером.

Живёте рядом с лесом? Подготовьте тревожный рюкзак: документы, лекарства, зарядку и воду.

Фермерам советуют переходить на засухоустойчивые культуры.

Что делать властям?

Проверить системы экстренного оповещения.

Подготовить временные укрытия и эвакуационные планы.

Важно

Погода становится всё менее предсказуемой. Паниковать не нужно, но и игнорировать прогнозы — опасно. Следите за новостями, помогайте соседям и заботьтесь о близких. Только вместе можно справиться с вызовами природы, пишет источник.