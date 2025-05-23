Вильфанд ошарашил точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и адское пекло
kasheloff.ru
Почему это лето может стать экстремальным
Согласно прогнозам Гидрометцентра и Романа Вильфанда, летом 2025 года Россию ждут:
- Рекордные температуры выше 35–40 °C
- Продолжительные периоды жары без ночного похолодания
- Рост числа смерчей и шквалов в нетипичных регионах
- Масштабные лесные пожары — особенно в Сибири и Якутии
Причина — глобальное потепление, которое в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Арктика теряет лёд, и холодный воздух больше не «запирает» жару на юге.
Кто пострадает больше всех
Центральная Россия и Поволжье:
— Жаркая духота при высокой влажности
— Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему
— Риски для пожилых и хронически больных
Сибирь и Урал:
— Температуры до 45 °C
— Лесные пожары на огромных территориях
— Вероятность задымления даже в крупных городах, включая Москву
Юг России (между Уралом и Кавказом):
— Новая опасность: смерчи
— Их практически невозможно точно предсказать
— Риски для сельской местности и инфраструктуры
Как подготовиться и защитить себя
Населению:
- Не выходите на улицу с 11 до 16 часов
- Носите светлую, натуральную одежду
- Пейте больше воды
- Следите за давлением, особенно пожилым
- Подготовьте «тревожный рюкзак», если живёте у леса
Фермерам:
- Выбирайте засухоустойчивые культуры, например, новые сорта пшеницы
Властям:
- Проверить системы экстренного оповещения
- Подготовить укрытия и маршруты эвакуации
- Главное — не паниковать, но и не игнорировать
Прогнозы — не приговор, а предупреждение. Чтобы минимизировать потери, важно быть информированными, помогать друг другу и следить за новостями погоды. Лето станет испытанием, к которому можно и нужно подготовиться, сообщает kem-live.
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