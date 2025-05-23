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Вильфанд ошарашил точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и адское пекло

Лето 2025 года может стать рекордным по жаре и ...

kasheloff.ru

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Почему это лето может стать экстремальным

Согласно прогнозам Гидрометцентра и Романа Вильфанда, летом 2025 года Россию ждут:

  • Рекордные температуры выше 35–40 °C
  • Продолжительные периоды жары без ночного похолодания
  • Рост числа смерчей и шквалов в нетипичных регионах
  • Масштабные лесные пожары — особенно в Сибири и Якутии

Причина — глобальное потепление, которое в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Арктика теряет лёд, и холодный воздух больше не «запирает» жару на юге.

Кто пострадает больше всех

Центральная Россия и Поволжье:

— Жаркая духота при высокой влажности

— Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему

— Риски для пожилых и хронически больных

Сибирь и Урал:

— Температуры до 45 °C

— Лесные пожары на огромных территориях

— Вероятность задымления даже в крупных городах, включая Москву

Юг России (между Уралом и Кавказом):

— Новая опасность: смерчи

— Их практически невозможно точно предсказать

— Риски для сельской местности и инфраструктуры

Как подготовиться и защитить себя

Населению:

  • Не выходите на улицу с 11 до 16 часов
  • Носите светлую, натуральную одежду
  • Пейте больше воды
  • Следите за давлением, особенно пожилым
  • Подготовьте «тревожный рюкзак», если живёте у леса

Фермерам:

  • Выбирайте засухоустойчивые культуры, например, новые сорта пшеницы

Властям:

  • Проверить системы экстренного оповещения
  • Подготовить укрытия и маршруты эвакуации
  • Главное — не паниковать, но и не игнорировать

Прогнозы — не приговор, а предупреждение. Чтобы минимизировать потери, важно быть информированными, помогать друг другу и следить за новостями погоды. Лето станет испытанием, к которому можно и нужно подготовиться, сообщает kem-live.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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