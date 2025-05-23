Вильфанд ошарашил точным прогнозом на лето 2025 года: нас ждут жуткие смерчи и адское пекло

Почему это лето может стать экстремальным

Согласно прогнозам Гидрометцентра и Романа Вильфанда, летом 2025 года Россию ждут:

Рекордные температуры выше 35–40 °C

Продолжительные периоды жары без ночного похолодания

Рост числа смерчей и шквалов в нетипичных регионах

Масштабные лесные пожары — особенно в Сибири и Якутии

Причина — глобальное потепление, которое в России идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Арктика теряет лёд, и холодный воздух больше не «запирает» жару на юге.

Кто пострадает больше всех

Центральная Россия и Поволжье:

— Жаркая духота при высокой влажности

— Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему

— Риски для пожилых и хронически больных

Сибирь и Урал:

— Температуры до 45 °C

— Лесные пожары на огромных территориях

— Вероятность задымления даже в крупных городах, включая Москву

Юг России (между Уралом и Кавказом):

— Новая опасность: смерчи

— Их практически невозможно точно предсказать

— Риски для сельской местности и инфраструктуры

Как подготовиться и защитить себя

Населению:

Не выходите на улицу с 11 до 16 часов

Носите светлую, натуральную одежду

Пейте больше воды

Следите за давлением, особенно пожилым

Подготовьте «тревожный рюкзак», если живёте у леса

Фермерам:

Выбирайте засухоустойчивые культуры, например, новые сорта пшеницы

Властям:

Проверить системы экстренного оповещения

Подготовить укрытия и маршруты эвакуации

Главное — не паниковать, но и не игнорировать

Прогнозы — не приговор, а предупреждение. Чтобы минимизировать потери, важно быть информированными, помогать друг другу и следить за новостями погоды. Лето станет испытанием, к которому можно и нужно подготовиться, сообщает kem-live.