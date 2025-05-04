Вильфанд не скрывает, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Май 2025 года удивляет жителей России не теплом, а холодами, снегом и пронизывающим ветром. Погода нарушает планы аграриев, пугает дачников и превращает прогулки в квест по выживанию.

Петербург: зима всё ещё здесь

В Северной столице — +4 °C днём и до -2 °C ночью. Вместо весенней капели — мокрый снег и шквальный ветер. С порывами до 60 км/ч он буквально срывает зонты. Местные иронизируют: «Два сезона — зима и белые ночи с обогревателем», сообщает ТАСС.

Сибирь: посевы под угрозой

В Новосибирске ночные -5 °C уничтожили посадки. Фермеры в отчаянии:

— «Редис как камень. Может, будем продавать ледяную свёклу, а не урожай», — делится Ольга, владелица теплиц.

Посевная отстаёт на 2–3 недели, что может привести к росту цен на картофель до +50% к осени.

Москва: между весной и холодом

В столице днём до +18 °C, но по ночам — около +3 °C. Дачники утепляют рассаду как могут:

— «Помидоры у меня в три слоя укрыты, теплица похожа на реанимацию», — шутит садовод Игорь.

Пять советов от метеоблогеров

Автополив превратите в автообогрев — в теплицах пригодятся греющие кабели. Термолеггинсы вместо шорт — май моде не помеха. Морозостойкие семена — ищите пометку «Арктика». Переселите пчёл в сарай — чтобы не остались без опыления. Сублиматы и тушёнка — снова в моде, как в старые добрые.

Что делает государство?

Фермеры ждут поддержки — обещаны специальные составы-антифризы для защиты посевов. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут повредить почву.

А обычным людям?