Вильфанд не скрывает, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет
rosguard.gov.ru
Май 2025 года удивляет жителей России не теплом, а холодами, снегом и пронизывающим ветром. Погода нарушает планы аграриев, пугает дачников и превращает прогулки в квест по выживанию.
Петербург: зима всё ещё здесь
В Северной столице — +4 °C днём и до -2 °C ночью. Вместо весенней капели — мокрый снег и шквальный ветер. С порывами до 60 км/ч он буквально срывает зонты. Местные иронизируют: «Два сезона — зима и белые ночи с обогревателем», сообщает ТАСС.
Сибирь: посевы под угрозой
В Новосибирске ночные -5 °C уничтожили посадки. Фермеры в отчаянии:
— «Редис как камень. Может, будем продавать ледяную свёклу, а не урожай», — делится Ольга, владелица теплиц.
Посевная отстаёт на 2–3 недели, что может привести к росту цен на картофель до +50% к осени.
Москва: между весной и холодом
В столице днём до +18 °C, но по ночам — около +3 °C. Дачники утепляют рассаду как могут:
— «Помидоры у меня в три слоя укрыты, теплица похожа на реанимацию», — шутит садовод Игорь.
Пять советов от метеоблогеров
Автополив превратите в автообогрев — в теплицах пригодятся греющие кабели.
Термолеггинсы вместо шорт — май моде не помеха.
Морозостойкие семена — ищите пометку «Арктика».
Переселите пчёл в сарай — чтобы не остались без опыления.
Сублиматы и тушёнка — снова в моде, как в старые добрые.
Что делает государство?
Фермеры ждут поддержки — обещаны специальные составы-антифризы для защиты посевов. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут повредить почву.
А обычным людям?
Подумайте о переносе отпуска — возможно, лучше в Сочи, если там не выпадет снег.
Обратите внимание на акции производителей обогревателей — они явно на подъёме.
Научитесь печь имбирные пряники — они точно не зависят от погоды.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец