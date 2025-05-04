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Вильфанд не скрывает, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Май 2025 года удивляет жителей России не теплом...

rosguard.gov.ru

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Май 2025 года удивляет жителей России не теплом, а холодами, снегом и пронизывающим ветром. Погода нарушает планы аграриев, пугает дачников и превращает прогулки в квест по выживанию.

Петербург: зима всё ещё здесь

В Северной столице — +4 °C днём и до -2 °C ночью. Вместо весенней капели — мокрый снег и шквальный ветер. С порывами до 60 км/ч он буквально срывает зонты. Местные иронизируют: «Два сезона — зима и белые ночи с обогревателем», сообщает ТАСС.

Сибирь: посевы под угрозой

В Новосибирске ночные -5 °C уничтожили посадки. Фермеры в отчаянии:

— «Редис как камень. Может, будем продавать ледяную свёклу, а не урожай», — делится Ольга, владелица теплиц.

Посевная отстаёт на 2–3 недели, что может привести к росту цен на картофель до +50% к осени.

Москва: между весной и холодом

В столице днём до +18 °C, но по ночам — около +3 °C. Дачники утепляют рассаду как могут:

— «Помидоры у меня в три слоя укрыты, теплица похожа на реанимацию», — шутит садовод Игорь.

Пять советов от метеоблогеров

  1. Автополив превратите в автообогрев — в теплицах пригодятся греющие кабели.

  2. Термолеггинсы вместо шорт — май моде не помеха.

  3. Морозостойкие семена — ищите пометку «Арктика».

  4. Переселите пчёл в сарай — чтобы не остались без опыления.

  5. Сублиматы и тушёнка — снова в моде, как в старые добрые.

Что делает государство?

Фермеры ждут поддержки — обещаны специальные составы-антифризы для защиты посевов. Но экологи бьют тревогу: такие вещества могут повредить почву.

А обычным людям?

  • Подумайте о переносе отпуска — возможно, лучше в Сочи, если там не выпадет снег.

  • Обратите внимание на акции производителей обогревателей — они явно на подъёме.

  • Научитесь печь имбирные пряники — они точно не зависят от погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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