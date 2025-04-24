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Вильфанд дал новый прогноз на выходные: дикий холод и снегопады обрушатся на Россию

Весна 2025 года преподносит новые погодные сюрп...

admbal.ru

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Весна 2025 года преподносит новые погодные сюрпризы, и май не станет исключением. В ближайший месяц россиян ожидают резкие перепады температур, сильные холода и проливные дожди. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что май будет особенно нестабильным по погодным условиям.

Май будет холодным и дождливым

По словам Вильфанда, особенно резко изменится погода в европейской части России. На этой территории ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер, которые будут сопровождаться краткосрочными прояснениями. Температурные колебания будут сильными: днем термометры покажут +14...+17 градусов, а ночью столбики опустятся до +2...+6 градусов, что увеличит риск заморозков.

Московский регион в ближайшие выходные

В Московском регионе в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, также ожидаются сильные погодные изменения. 24 апреля Роман Вильфанд сообщил, что в эти дни в столице пройдет дождь, мокрый снег и ночные заморозки до +1...+2 градусов. Дневная температура будет ниже нормы на четыре градуса.

«В пятницу в столице облачно с прояснениями, ночью — кратковременный дождь, днем по области пройдет умеренный дождь с грозой. Ночью температура составит +6...+11 градусов тепла, днем — +13...+15, что на три градуса выше нормы. А вот в субботу ожидается резкая смена погоды: местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Температура ночью в Москве будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, а в области местами возможны заморозки до –2 градусов. Днем же в столице ожидается температура +7...+9 градусов, а в области — +5...+10, что на четыре градуса ниже нормы.

Угроза для сельского хозяйства

Такие изменения могут создать значительные проблемы для фермеров, дачников и садоводов. Холод и обильные дожди ставят под угрозу урожай — особенно уязвимыми окажутся плодовые деревья, рассада и растения, высаженные в открытый грунт. Метеорологи советуют готовиться к таким условиям, используя укрывные материалы, парники и теплицы для защиты растений.

Особенности в разных регионах

Ситуация будет отличаться по регионам: в Сибири май окажется более сухим и прохладным, чем обычно, что замедлит рост растений. В этом случае аграриям следует уделить внимание правильному поливу и выбрать морозоустойчивые культуры.

На юге России ожидаются кратковременные периоды жары, которые могут быть сменены ливнями. В этих условиях существует угроза внезапных паводков и размыва почвы, что потребует усиленной подготовки участков — дренажных систем и укрепления грунта.

Погода в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье май будет отличаться повышенной влажностью. Количество осадков превысит норму на 15-20%, что может способствовать развитию грибковых заболеваний у растений. Эксперты советуют садоводам провести профилактическую обработку.

Тем не менее, майские праздники в столичном регионе обещают быть относительно теплыми, с температурой около +17 градусов в день Победы, что даст возможность москвичам насладиться выходными на свежем воздухе.

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