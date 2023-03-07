"Везут свободно, ничего не боятся": стало известно, почему ВС РФ не уничтожают западную военную технику еще на подвозе к ВСУ

Стали известны причины, по которым ВС РФ не уничтожают западную технику и оружие еще на подвозе к ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у ВС РФ есть причина, по которой западная техника и оружие не уничтожаются еще на подвозе к ВСУ. Причина эта - разведка. Она не позволяет российским войскам совершить такие ликвидации.

Он рассказал, что после взятия Артемовска, ВС РФ займутся окружением Авдеевки и освобождением других городов. Однако многое зависит от весенней распутицы. Относительно подвоза западной техники, для этого необходимы точные разведданные со свежестью в 15-20 минут. Иначе высокоточным оружием попасть будет проблематично. А у российской стороны с разведкой есть некоторые сложности и сейчас они решаются, пусть и не очень быстро.

Леонков отметил, что БПЛА дают небольшую глубину разведки и их достаточно просто сбить. Сейчас ВС РФ ориентируются на данные глубинной и космической разведки, которая не настолько оперативна. Однако, она позволила уничтожить много важных объектов противника.

В интервью "МК" эксперт Леонков рассказал, что у ВС Украины сейчас серьёзная проблема с квалифицированной военной силой.