Весной ударят трескучие морозы сильнее зимних. Синоптики дали прогноз на март и апрель

С приближением весны 2025 года жители России сталкиваются с неожиданными климатическими прогнозами. Синоптики и климатологи оповестили о том, что март и апрель могут оказаться необычно прохладными, а в отдельных регионах даже холоднее, чем обычно.

В этой статье мы рассмотрим, какие регионы будут наиболее затронуты и как можно адаптироваться к этим изменениям.

Прогнозы температур на весну 2025

Согласно исследованиям Пермского национального исследовательского политехнического университета, весна 2025 года не принесет долгожданного тепла в большинство российских регионов. Временами температуры будут соответствовать климатическим нормам, но в некоторых областях ожидаются затяжные холода до конца апреля.

Людмила Паршина, эксперт Гидрометцентра России, подчеркивает: «Некоторые регионы увидят оттепели, но в целом снег может оставаться довольно долго, особенно в северных и центральных районах.»

Как различные регионы пострадают от холодов:

Центральная Россия: Включая Москву, ожидается, что дневные температуры останутся около нормы с периодическими заморозками ночью.

Северо-Запад: В Санкт-Петербурге и окрестностях днем столбики термометров вряд ли поднимутся выше нуля, с возможными сильными ветрами и снегопадами.

Юг России: Там ожидаются более мягкие условия, с дневными температурами около +10C уже в марте.

Сибирь и Дальний Восток: Несмотря на постепенное потепление, в некоторых местах, таких как Забайкалье и Якутия, морозы сохранятся.

Почему весна будет холодной?

Эксперты связывают прохладную весну с несколькими глобальными климатическими факторами:

Изменения в Гольфстриме, которые влияют на температурный режим в Европе и европейской части России.

Арктические аномалии, увеличивающие площадь льда и замедляющие прогрев атмосферы.

Эффект Эль-Ниньо, способствующий более длительным и холодным зимам.

Как подготовиться к холодной весне?

Важно оставаться в курсе последних погодных обновлений и адаптировать свои планы и гардероб к более холодным условиям. Эксперты советуют уделять особое внимание теплой одежде и отоплению домов, а также следить за состоянием здоровья, особенно у детей и пожилых людей.

Прохладная весна 2025 года напоминает о важности готовности к неожиданным погодным условиям. Несмотря на холод, весна — это время обновления и подготовки к теплому лету, которое, несомненно, придет вслед за холодами, сообщает gorodkirov.ru.