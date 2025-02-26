Весной треснут аномальные морозы похлещи зимних - синоптики озвучили новый прогноз на март и апрель
dzen.ru
Весной 2025 года жители России столкнутся с серией погодных испытаний, включая нестабильные температуры и аномальные явления.
Метеорологи предупреждают о необходимости подготовки к необычным и крайним погодным условиям, особенно в марте.
Региональный прогноз на март 2025 года:
- Центральная Россия: Март обещает быть морозным с ночными температурами до -13C, особенно в районах Москвы и Подмосковья. Днем температура не поднимется выше -2C. Однако, к концу месяца ожидается резкое потепление до +6–7C выше обычного, что приведёт к увеличению осадков.
- Северо-Запад: В Карелии и Мурманской области март также будет холодным, с продолжительными заморозками до конца месяца и температурами ниже климатической нормы.
- Урал и Сибирь: Зимние условия сохранятся с колебаниями температур от -15C ночью до -5C днём на Южном Урале. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температуры могут опускаться до -25C ночью.
- Якутия: Встречает один из самых холодных месяцев с ночными температурами до -35C и дневными до -20C.
- Юг России: В Краснодарском крае март начнется с более мягких условий, с температурами до +8C днём, но высокая влажность и осадки добавят ощущение сырости.
- Дальний Восток: В Приморском крае к концу марта ожидается изменение погоды, возможны снегопады и сильный ветер.
Подготовка к погодным условиям
Эксперты советуют жителям всех регионов быть особенно внимательными к прогнозам погоды и принимать меры по подготовке к резким изменениям климатических условий. Это включает обеспечение наличия необходимых средств для обогрева, а также подготовку к возможным осадкам и заморозкам, сообщает progorodnn.ru.
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