Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Весной треснут аномальные морозы похлещи зимних - синоптики озвучили новый прогноз на март и апрель

Весна 2025 года принесёт ряд климатических испы...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Весной 2025 года жители России столкнутся с серией погодных испытаний, включая нестабильные температуры и аномальные явления.

Метеорологи предупреждают о необходимости подготовки к необычным и крайним погодным условиям, особенно в марте.

Региональный прогноз на март 2025 года:

  • Центральная Россия: Март обещает быть морозным с ночными температурами до -13C, особенно в районах Москвы и Подмосковья. Днем температура не поднимется выше -2C. Однако, к концу месяца ожидается резкое потепление до +6–7C выше обычного, что приведёт к увеличению осадков.
  • Северо-Запад: В Карелии и Мурманской области март также будет холодным, с продолжительными заморозками до конца месяца и температурами ниже климатической нормы.
  • Урал и Сибирь: Зимние условия сохранятся с колебаниями температур от -15C ночью до -5C днём на Южном Урале. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температуры могут опускаться до -25C ночью.
  • Якутия: Встречает один из самых холодных месяцев с ночными температурами до -35C и дневными до -20C.
  • Юг России: В Краснодарском крае март начнется с более мягких условий, с температурами до +8C днём, но высокая влажность и осадки добавят ощущение сырости.
  • Дальний Восток: В Приморском крае к концу марта ожидается изменение погоды, возможны снегопады и сильный ветер.

Подготовка к погодным условиям

Эксперты советуют жителям всех регионов быть особенно внимательными к прогнозам погоды и принимать меры по подготовке к резким изменениям климатических условий. Это включает обеспечение наличия необходимых средств для обогрева, а также подготовку к возможным осадкам и заморозкам, сообщает progorodnn.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Новости России

час назад

Договор на услуги связи теперь можно заключить вдвое быстрее

стоимость уничтожения борщевика

Не у нас

день назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

Не у нас

день назад

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

кофемашина delonghi ремонт в Уфе

Не у нас

день назад

ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России

Новости Казани

10 часов назад

Священник Казанской епархии Ростислав Икрамов подорвался на мине в зоне СВО

Новости Казани

день назад

Казанский вуз оказался в санкционном списке Великобритании

Не у нас

день назад

Началось движение крупнейшего в мире айсберга А23а – известно, куда он идет
Новости Казани
2 дня назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Новости Татарстана

час назад

В Челнах 25 февраля умер 104-летний ветеран Великой Отечественной войны

Интересное в Казани

день назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

Новости Казани

час назад

Плату за проезд по Вознесенскому тракту в Казани хотят вернуть

Не у нас

2 часа назад

В Подмосковье мужчины пытались надуть коллегу через задний проход
В Менделеевске 2 детей отравились угарным газом
Новости Татарстана
2 часа назад

В Менделеевске 2 детей отравились угарным газом

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на Каюма Насыри обвалилась крыша старинного особняка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 9 марта ограничат продажу алкоголя

Новости Казани

4 часа назад

Авиарейс N4 411 из Сочи в Казань задержан почти на 9 часов
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни