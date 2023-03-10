Запад активно готовит ВСУ к весенней наступательной кампании на юге РФ

Военкоры "Русской весны" сообщили, что на весеннее наступление ВСУ на южную часть РФ будет влиять уровень воды в реказ Украины и Белоруссии. Если верить синоптикам, то сейчас вода в Днепре опускается. А в верховьях реки - поднимается.

Это, считают военкоры, не каприз погоды, а рукотворный результат действий ВСУ.

Предположительно, в верхах реки Днепра украинские националисты занимаются перекрытием затворов гидроэлектростанции.

Благодаря такому исходу событий, ВСУ смогут применить низкий уровень воды в Днепре для своих целей. Киевский режим может инициировать наступление военных по направлению Мелитополь―Брянск.

Недавно Запад направил ВСУ понтонные переправы. Их они и могут использовать, чтобы приблизиться к югу возле Крыма. Руководитель аналитического центра по военным конфликтам Андрей Клинцевич заявил, что тяжелая техника от Германии и США поступает на Украину только для одной цели. Они хотят с помощью боевых танков пробраться через заросшие лесные массивы.