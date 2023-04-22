В Роскачестве рассказали, как пожарить шашлык на Первомай и не отравиться

Эксперты Роскачества в преддверии майских праздников, на которые россияне традиционно жарят шашлык, провели исследование готовых марок шашлыка из свинины. Они в изобилии представлены на полках магазинов.

27 торговых марок изучили в лаборатории, чтобы понять, качественный ли продукт попадет на стол взрослым и детям.

Эксперты ни в одной из 27 маров не нашли грубых нарушений регламентов Таможенного союза. Но неприятным открытием стало то, что почти в половине образцов нашли патогенных микробов, бактерий. Не исключено, что были нарушены технологии производства.

В двух марках и вовсе нашли возбудителя сальмонеллеза и бактерии-листерии. Поев такое блюдо, можно легко загреметь в больницу или даже умереть, если не получить оперативной медпомощи. Речь о "Дмитрогорском продукте" и шашлыке "Малаховский".

Не лучше дела с кишечной палочкой. Шашлык с ней грозит печальными последствиями - майские пройдут в туалете или в постели.

Кишечная палочка нашлась в "Велком", "Мясновъ", "Рамфуд", "Слово мясника" и "Черкизово".

"Атяшево", "Ближние Горки", "Каждый день", "Карусель", "МясновЪ" и "Твой дом" обнаружилось превышение по общему количеству бактерий. Уточняется, что это признак начальной микробиологической порчи.

В трех марках - "Каждый день", "Карусель", "Твой дом" - эксперты сбились со счета, не смогли установить точное количественное значение бактерий, оно на порядок выше норм безопасности.

По версии Роскачества лучшим шашлыком признаны: