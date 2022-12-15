Вернувшийся в РФ из американской тюрьмы Виктор Бут заявил, что хочет поехать на Украину в зону военной спецоперации

Освобожденный их американской тюрьмы Виктор Бут, всего неделю назад вернувшийся в РФ, заявил, что хочет отправиться на Украину в зону СВО. Как сообщает ТК "Звезда", Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Хотелось бы, но посмотрим, когда представится возможность", - сказал Бут.

По информации его супруги, Бут сейчас проходит полное амбулаторное обследование, так как после 14 лет пребывания в тюрьме состояние здоровья заметно ухудшилось.

Ранее Виктор уже предпринял несколько важных для себя шагов - стал членом ЛДПР, глава партии Леонид Слуцкий отметил, что лично вручил Буту партбилет в ходе всероссийского слета ЛДПР.