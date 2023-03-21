Верховный суд РФ пояснил, когда сдача в плен может считаться преступлением

Верховный суд РФ: сдача в плен будет считаться преступлением при возможности сопротивляться

Сдаваться в плен, когда еще есть возможность "оказывать решительное сопротивление", - это преступление, которое карается сроком до 10 лет колонии, такие пояснения дали в Верховному суде России.

"Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен", - говорится в сообщении.

Состава преступления нет, если военный "по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии".

Санкция за добровольную сдачу в плен - от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью "Госизмена", которая грозит уже 20 годами тюрьмы.