Верх цинизма: врачи вручили беременной, потерявшей ребенка, мертвый плод в пластиковой банке

В Краснодарском крае сотрудники родильного отделения вручили родителям тело погибшего младенца в пластиковой банке.

Сообщается, что беренная потеряла ребенка в силу заболеваемости коронавирусом и развившейся пневмонии. Состояние беременной ухудшилось, УЗИ показало, что плод в утробе погиб.

Женщину отвезли на прерывание беременности. По словам мужа, она чуть не умерла во время операции. Пациентка довольно долго отходила от наркоза, и трагедию не в силах принять до сих пор.

В сообщении говорится, что их окончательно добили тем, что вручили банку с тельцем так и не родившегося малыше. Пара верит в то, что их первенца можно было спасти. Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.

