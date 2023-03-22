Новости России
· Служба новостей

Верх цинизма: мошенники под видом сотрудников госбезопасности начали вербовать россиян для обналичивания денег

Мошенники под видом органов госбезопасности вербуют россиян для обналичивания денег
Верх цинизма: мошенники под видом сотрудников госбезопасности начали вербовать россиян для обналичивания денег

Фото: открытые источники

Мошенники в России переступили все пределы морали и начали вербовать россиян, которые ранее уже становились жертвами мошенников. О новой схеме рассказали представители ВТБ.

Происходит это так. Ранее обманутому мошенниками звонят некие люди и представляются сотрудниками органов госбезопаности. Им предлагают устроиться на работу и помогать в ловле мошенников. Обещают доход каждый месяц.

Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера. Впоследствии через дропперов злоумышленники обналичивают средства — жертва снимает их со своей карты и передает организаторам. От украденной злоумышленниками суммы посредник получает определенный процент.

Юристы предупреждают, что участие в такой схеме чревато суровым наказанием - предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также могут наказать и лишением свободы сроком до шести лет. Используя бывших жертв мошенников, злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы. Зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане

Новости Казани

22 часа назад

ЖК "Салават Купере" в Казани опять уходит под землю

удаление тараканов цена

Новости России

день назад

Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Редакция помогает

3 дня назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

монтаж лестницы на второй этаж в Москве

Новости России

10 часов назад

Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Новости мира

день назад

В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое

Новости России

день назад

"Будет большая бойня": эксперт Шурыгин заявил о предстоящей большой битве России с ВСУ весной 2023 года

Новости Казани

день назад

В Казани в конце марта не убирают новогоднюю елку: власти рассказали, почему
Новости Казани
час назад

"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

Новости России

46 минут назад

Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard, которые обещаны Украине

Новости России

56 минут назад

Верх цинизма: мошенники под видом сотрудников госбезопасности начали вербовать россиян для обналичивания денег

Новости мира

4 часа назад

"Следите внимательно, Владимир!": Зеленский может повторить страшную судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Новости России

4 часа назад

"Напряженный диалог": профессор-востоковед потерял сознание в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
В трех районах Казани 24 марта из кранов может хлынуть зеленая вода: без паники, так задумано
Новости Казани
час назад

В трех районах Казани 24 марта из кранов может хлынуть зеленая вода: без паники, так задумано

Новости мира

11 часов назад

"Русские занимаются этим!": на Украине заподозрили, что в работе российских ПВО не обошлось без черной магии

Новости России

16 часов назад

Школьники в РФ придумали, как покупать алкоголь, но метод "попахивает" уголовкой

Новости мира

20 часов назад

"А что же будет, если им еще и оружие дать?": украинец в интервью зарубежным СМИ заявил, что "некоторым солдатам РФ даже оружие не дают"
“Меня пугали, что ремонт продлится вечность”: жительница Казани рассказала, как ей удалось получить кухню мечты менее чем за 45 дней
Интересное
4 дня назад

“Меня пугали, что ремонт продлится вечность”: жительница Казани рассказала, как ей удалось получить кухню мечты менее чем за 45 дней