Верх цинизма: мошенники под видом сотрудников госбезопасности начали вербовать россиян для обналичивания денег

Мошенники под видом органов госбезопасности вербуют россиян для обналичивания денег

Мошенники в России переступили все пределы морали и начали вербовать россиян, которые ранее уже становились жертвами мошенников. О новой схеме рассказали представители ВТБ.

Происходит это так. Ранее обманутому мошенниками звонят некие люди и представляются сотрудниками органов госбезопаности. Им предлагают устроиться на работу и помогать в ловле мошенников. Обещают доход каждый месяц.

Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера. Впоследствии через дропперов злоумышленники обналичивают средства — жертва снимает их со своей карты и передает организаторам. От украденной злоумышленниками суммы посредник получает определенный процент.

Юристы предупреждают, что участие в такой схеме чревато суровым наказанием - предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также могут наказать и лишением свободы сроком до шести лет. Используя бывших жертв мошенников, злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы. Зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.

