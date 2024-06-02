Вейпы и одноразки все: в Госдуму внесли законопроект об их запрете

Инициатива принадлежит депутатам фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди", возглавляемым Ярославом Ниловым, председателем комитета ГД по социальной политике.

Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан, чтобы регулировать сферу продажи никотина и его производных, а также никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их использования. При принятии законопроекта будет полностью запрещена розничная торговля указанными продуктами.

По мнению инициаторов законопроекта, важнее всего обеспечить сохранение здоровья нации, даже если это повлечет потерю доходов федерального бюджета. Согласно информации, представленной в пояснительной записке, в России более 4 миллионов человек прибегают к использованию электронных сигарет, а количество подростков, употребляющих вейпы, выросло более чем в 10 раз с 2011 года.

Также отмечается, что электронные устройства могут способствовать развитию опасного заболевания - вейпассоциированного повреждения легких и формированию никотиновой зависимости, сообщает РИА Новости.

