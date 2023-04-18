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"Веерно рассылать не будут": военком Локтев пояснил, когда начнут тестово отправлять электронные повестки в военкомат россиянам

Московский военком Локтев пояснил, когда и как начнут тестово рассылать повестки в военкоматы россиянам
"Веерно рассылать не будут": военком Локтев пояснил, когда начнут тестово отправлять электронные повестки в военкомат россиянам

Фото: открытые источники

Чтобы военкоматы могли начать отправлять россиянам электронные повестки, Правительство должно принять еще соответствующее постановление о тестовом режиме нового способа оповещения. Об этом ТАСС заявил военком Москвы Максим Локтев.

"Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства", — сказал он.
В Минобороны добавили, что веерных рассылок можно не ждать, работа будет точечной.

Повестка, пришедшая в электронном виде, будет автоматически признаваться полученной через 7 суток после размещения ее в общем воинском учетном реестре. С этой минуты призывник не может покинуть пределы РФ. У него есть 20 дней на поход в военкомат. Если не сделать это добровольно, введут обеспечительные меры, и мужчина не сможет получить кредит, у него ограничат право управления ТС, он не сможет проводить любые сделки с недвижимостью и авто.

По данным Минцифры, ранее осеннего призыва реализовать эту работу вряд ли получится.

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