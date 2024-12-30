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Вечный запрет: в Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В рамках последних законодательных инициатив в ...

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В рамках последних законодательных инициатив в России, депутаты от КПРФ предложили решительные меры по борьбе с распространением вейпов и соответствующих жидкостей. Под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина, был внесен законопроект, который предусматривает полный запрет на розничную и оптовую торговлю данными продуктами.

Законодательные меры против никотиновых изделий

Это предложение приходит вслед за недавним утверждением Госдумой закона, увеличивающего административные штрафы за продажу табачных изделий, включая вейпы и кальяны, несовершеннолетним. Размеры штрафов теперь колеблются от 200 тысяч до двух миллионов рублей, в зависимости от статуса нарушителя.

Мотивация и последствия запрета

Володин подчеркивает, что усиление законодательства направлено на защиту молодежи от вредных привычек и обеспечение их здоровья. По его словам, рыночная прибыль не должна ставиться выше безопасности и благополучия граждан, особенно молодого поколения.

Реакция общества и дополнительные законодательные акты

Представители Совета Федерации приняли решение о том. чтобы одобрить закон, которым вводится уголовная ответственность за то, что была произведена повторная продажа алкогольного напитка, а также никотиносодержащего продукта граждан, которые еще не достигли совершеннолетия. Нарушители могут столкнуться с штрафами от 50 до 80 тысяч рублей или исправительными работами до одного года.

Взгляд вперед

Эти изменения в законодательстве подчеркивают усиление контроля за распространением никотиновых продуктов в России. Предложенный полный запрет на торговлю вейпами является частью более широкой стратегии по укреплению национальной политики в области здоровья и безопасности. Власти нацелены на создание условий, при которых здоровье граждан будет находиться в приоритете, и предпринимают шаги для предотвращения доступа молодежи к вредным продуктам, пишет ria.ru.

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