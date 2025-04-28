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Вечный призыв военных: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят домой даже после завершения СВО

Мобилизованные россияне оказались в правовом ту...

nsk.om1.ru

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На заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о серьёзной правовой проблеме для мобилизованных осенью 2022 года россиян.

Почему мобилизованные стали «бессрочными солдатами»

По словам Москальковой, отсутствие чётко установленных сроков службы превращает мобилизованных в фактически «бессрочных» военнослужащих.

Без нового указа президента их невозможно официально демобилизовать.

Командиры частей не имеют полномочий освободить бойцов, даже если есть веские причины — медицинские, семейные или юридические.

Что говорит Министерство обороны

В декабре 2023 года Минобороны заявило, что решение о демобилизации будет принимать президент после завершения частичной мобилизации. Однако:

  • Чётких критериев так и не определили;
  • Сроков окончания службы не назвали.

В результате военнослужащие продолжают служить без ясных ориентиров.

Проблема ошибочного призыва

Москалькова отдельно подчеркнула: есть случаи, когда граждане были призваны ошибочно.

Несмотря на обещания разобраться, конкретных действий пока нет.

Юристы предупреждают: такие ошибки могут подорвать доверие к системе призыва.

Что требуется срочно изменить

Правозащитники требуют:

  • Ввести законодательные сроки службы для мобилизованных;
  • Создать механизм демобилизации по медицинским и иным основаниям;
  • Провести масштабную проверку правомерности мобилизации.

Пока законодательные изменения не приняты, тысячи мобилизованных остаются в неопределённости, не зная, когда смогут вернуться домой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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