Вечный призыв военных: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят домой даже после завершения СВО
nsk.om1.ru
На заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о серьёзной правовой проблеме для мобилизованных осенью 2022 года россиян.
Почему мобилизованные стали «бессрочными солдатами»
По словам Москальковой, отсутствие чётко установленных сроков службы превращает мобилизованных в фактически «бессрочных» военнослужащих.
Без нового указа президента их невозможно официально демобилизовать.
Командиры частей не имеют полномочий освободить бойцов, даже если есть веские причины — медицинские, семейные или юридические.
Что говорит Министерство обороны
В декабре 2023 года Минобороны заявило, что решение о демобилизации будет принимать президент после завершения частичной мобилизации. Однако:
- Чётких критериев так и не определили;
- Сроков окончания службы не назвали.
В результате военнослужащие продолжают служить без ясных ориентиров.
Проблема ошибочного призыва
Москалькова отдельно подчеркнула: есть случаи, когда граждане были призваны ошибочно.
Несмотря на обещания разобраться, конкретных действий пока нет.
Юристы предупреждают: такие ошибки могут подорвать доверие к системе призыва.
Что требуется срочно изменить
Правозащитники требуют:
- Ввести законодательные сроки службы для мобилизованных;
- Создать механизм демобилизации по медицинским и иным основаниям;
- Провести масштабную проверку правомерности мобилизации.
Пока законодательные изменения не приняты, тысячи мобилизованных остаются в неопределённости, не зная, когда смогут вернуться домой.
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