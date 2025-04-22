Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году не отпустят даже после СВО

На Всероссийском координационном совете омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова озвучила серьезную правовую проблему для сотен тысяч россиян, призванных в армию в осенний период 2022 года.

Мобилизованные, по сути, стали бессрочными солдатами, так как президентский указ №647 не содержит четких сроков их службы. Это превращает демобилизацию в невозможный процесс без нового указа президента, который, по сути, может так и не появиться.

Москалькова подчеркнула, что даже те мобилизованные, которые были призваны по ошибке, не могут вернуться домой, так как командиры частей не обладают полномочиями для демобилизации.

«Это напоминает пожизненный контракт, который невозможно расторгнуть», — пояснила она.

Согласно указу, частичная мобилизация не имеет временных ограничений, и её завершение не означает автоматическое прекращение службы для призванных.

Минобороны, комментируя эту проблему в декабре 2023 года, заявило, что решение о демобилизации примет президент по завершении частичной мобилизации. Однако не уточнили, какие критерии будут определяющими: военные успехи, срок службы или медицинские показания. В результате, многие мобилизованные оказались в правовом вакууме, не имея четких перспектив.

Особую тревогу вызывает ситуация с ошибочными призывами, когда люди оказались на фронте без законных оснований. Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления, Александр Серговенцев, пообещал решить этот вопрос, но за все время не предпринял никаких конкретных шагов.

Юристы указывают на опасность создания прецедента, который может повлиять на будущее призывников.

«Сегодня это касается только мобилизованных 2022 года, но завтра — может затронуть каждого гражданина», — предупреждают эксперты по военному праву.

Таким образом, мобилизованные оказались в правовой ловушке, и ситуация требует немедленного разрешения. Важно понять, как будут решаться эти вопросы в будущем, и какие гарантии будут даны для возвращения домой, сообщает dailsmi.