Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году не отправят домой даже после СВО
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На Всероссийском координационном совете омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подняла серьёзную проблему, затронувшую сотни тысяч россиян, призванных в армию осенью 2022 года.
В чём суть проблемы
Мобилизованные фактически стали солдатами на неопределённый срок. Указ президента №647 о частичной мобилизации не установил конкретных сроков службы. Это означает, что без нового указа о демобилизации вернуться домой они не смогут.
Москалькова отметила: даже те, кого призвали по ошибке, не могут покинуть армию, поскольку командиры частей не имеют полномочий для их увольнения.
«Это напоминает пожизненный контракт, который невозможно расторгнуть», — объяснила омбудсмен.
Что говорят власти
Минобороны ещё в декабре 2023 года заявляло: решение о демобилизации примет президент после завершения мобилизации. Однако до сих пор неясно, какие именно критерии будут использоваться — успехи на фронте, срок службы или медицинские показания.
В итоге мобилизованные оказались в правовом вакууме, без чётких гарантий возвращения домой.
Ошибочные призывы и отсутствие решений
Отдельную тревогу вызывает судьба тех, кого мобилизовали без законных оснований. Замначальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев обещал разобраться с ошибками, но конкретных действий за это время предпринято не было.
В чём риск для будущего
Юристы предупреждают: создан опасный прецедент. Сегодня проблема касается только мобилизованных 2022 года, но завтра она может затронуть любого гражданина.
Эксперты подчёркивают: срочно нужны ясные решения и гарантии для военнослужащих, иначе правовая неопределённость будет только усугубляться, сообщает dailsmi.
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