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Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году не отправят домой даже после СВО

На Всероссийском координационном совете омбудсм...

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На Всероссийском координационном совете омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подняла серьёзную проблему, затронувшую сотни тысяч россиян, призванных в армию осенью 2022 года.

В чём суть проблемы

Мобилизованные фактически стали солдатами на неопределённый срок. Указ президента №647 о частичной мобилизации не установил конкретных сроков службы. Это означает, что без нового указа о демобилизации вернуться домой они не смогут.

Москалькова отметила: даже те, кого призвали по ошибке, не могут покинуть армию, поскольку командиры частей не имеют полномочий для их увольнения.

«Это напоминает пожизненный контракт, который невозможно расторгнуть», — объяснила омбудсмен.

Что говорят власти

Минобороны ещё в декабре 2023 года заявляло: решение о демобилизации примет президент после завершения мобилизации. Однако до сих пор неясно, какие именно критерии будут использоваться — успехи на фронте, срок службы или медицинские показания.

В итоге мобилизованные оказались в правовом вакууме, без чётких гарантий возвращения домой.

Ошибочные призывы и отсутствие решений

Отдельную тревогу вызывает судьба тех, кого мобилизовали без законных оснований. Замначальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев обещал разобраться с ошибками, но конкретных действий за это время предпринято не было.

В чём риск для будущего

Юристы предупреждают: создан опасный прецедент. Сегодня проблема касается только мобилизованных 2022 года, но завтра она может затронуть любого гражданина.

Эксперты подчёркивают: срочно нужны ясные решения и гарантии для военнослужащих, иначе правовая неопределённость будет только усугубляться, сообщает dailsmi.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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