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Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году не оставят даже после СВО

На Всероссийском координационном совете омбудсм...

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На Всероссийском координационном совете омбудсменов Татьяна Москалькова подняла серьёзную проблему, которая коснулась сотен тысяч россиян, призванных в армию осенью 2022 года.

Почему мобилизованные не могут вернуться домой?

Согласно указу президента №647, мобилизованных не освободили от службы в установленные сроки. Документ не прописывает ни сроков, ни чётких условий для демобилизации. Без нового указа президента завершить службу становится невозможным.

Москалькова сравнила ситуацию с "пожизненным контрактом", который невозможно расторгнуть. Даже те, кого призвали по ошибке, не могут уйти — командиры частей не обладают полномочиями отправлять их домой.

Что говорит Минобороны?

В декабре 2023 года представители Министерства обороны заявили, что демобилизацию проведут только после отдельного решения президента. При этом не объяснили, что именно станет основанием для возвращения домой — достижения на фронте, медицинские показания или отслуженный срок.

Из-за отсутствия ясности многие мобилизованные фактически оказались в правовом вакууме без возможности планировать свою жизнь.

Ошибочные призывы: проблема без решения

Особую тревогу вызывает ситуация с теми, кто попал под мобилизацию по ошибке. Александр Серговенцев, заместитель начальника Главного военно-медицинского управления, обещал разобраться в этих случаях, но за всё время конкретных решений так и не предложили.

Почему это касается всех?

Юристы предупреждают: созданный прецедент опасен. Сегодня проблема касается мобилизованных 2022 года, но в будущем подобные ситуации могут затронуть любого гражданина.

Что дальше?

Ситуация требует немедленного законодательного урегулирования. Стране необходимы чёткие правила, чтобы защитить права тех, кто уже служит, и тех, кто может оказаться в похожей ситуации в будущем, сообщает dailsmi.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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