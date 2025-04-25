Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят домой даже после завершения СВО

На заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о тревожной правовой ситуации, в которой оказались мобилизованные осенью 2022 года россияне.

По её словам, отсутствие четко определённых сроков службы для призванных по указу президента №647 фактически превратило их в «бессрочных солдат».

Никаких сроков — никаких гарантий

Москалькова указала, что без нового указа президента, определяющего дату окончания службы, мобилизованные не могут быть демобилизованы.

Это создает опасный правовой вакуум, при котором военные остаются на фронте на неопределённый срок. Командиры частей, по её словам, не обладают полномочиями освободить военнослужащих от службы даже при наличии оснований — медицинских, семейных или юридических.

Министерство обороны не дало четкого ответа

В декабре 2023 года Минобороны заявило, что решение о демобилизации примет президент после завершения частичной мобилизации. Однако конкретных критериев или сроков не назвали. Неясно, будут ли учитываться продолжительность службы, успехи на фронте или состояние здоровья бойцов.

Ошибочный призыв: кто вернёт людей домой?

Особое внимание Москалькова уделила случаям ошибочного призыва. Некоторые граждане оказались на фронте без законных оснований. Несмотря на обещание разобраться в этом вопросе, данное замначальником Главного военно-медицинского управления Александром Серговенцевым, конкретные шаги предприняты не были. Юристы предупреждают: такие прецеденты могут поставить под угрозу будущее всей призывной системы.

Что дальше?

Правозащитники и юристы настаивают на срочном законодательном решении, которое должно включать:

Установление сроков службы для мобилизованных;

Механизм демобилизации по различным основаниям;

Проверку правомерности уже состоявшихся призывов.

Без чётких правовых гарантий тысячи мобилизованных продолжают жить в неопределенности, не зная, когда и при каких условиях смогут вернуться домой.