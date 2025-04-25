Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят домой даже после завершения СВО

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о правово...

v1.ru

Подписаться на Дзен.канал

На заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о тревожной правовой ситуации, в которой оказались мобилизованные осенью 2022 года россияне.

По её словам, отсутствие четко определённых сроков службы для призванных по указу президента №647 фактически превратило их в «бессрочных солдат».

Никаких сроков — никаких гарантий

Москалькова указала, что без нового указа президента, определяющего дату окончания службы, мобилизованные не могут быть демобилизованы.

Это создает опасный правовой вакуум, при котором военные остаются на фронте на неопределённый срок. Командиры частей, по её словам, не обладают полномочиями освободить военнослужащих от службы даже при наличии оснований — медицинских, семейных или юридических.

Министерство обороны не дало четкого ответа

В декабре 2023 года Минобороны заявило, что решение о демобилизации примет президент после завершения частичной мобилизации. Однако конкретных критериев или сроков не назвали. Неясно, будут ли учитываться продолжительность службы, успехи на фронте или состояние здоровья бойцов.

Ошибочный призыв: кто вернёт людей домой?

Особое внимание Москалькова уделила случаям ошибочного призыва. Некоторые граждане оказались на фронте без законных оснований. Несмотря на обещание разобраться в этом вопросе, данное замначальником Главного военно-медицинского управления Александром Серговенцевым, конкретные шаги предприняты не были. Юристы предупреждают: такие прецеденты могут поставить под угрозу будущее всей призывной системы.

Что дальше?

Правозащитники и юристы настаивают на срочном законодательном решении, которое должно включать:

  • Установление сроков службы для мобилизованных;
  • Механизм демобилизации по различным основаниям;
  • Проверку правомерности уже состоявшихся призывов.

Без чётких правовых гарантий тысячи мобилизованных продолжают жить в неопределенности, не зная, когда и при каких условиях смогут вернуться домой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Новости России

38 минут назад

beeline cloud представляет метрокластер - отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

избавление от тараканов в москве

Не у нас

12 часов назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

прокат тренажёров в Москве

Не у нас

18 часов назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Новости Татарстана

18 часов назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Не у нас

19 часов назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Не у нас

4 часа назад

ВОЗ: вспышки кори, лихорадки и менингита угрожают миллионам людей
Новости Казани
18 часов назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Новости Казани

48 минут назад

В Казани сбили 12-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за машин

Новости России

38 минут назад

beeline cloud представляет метрокластер - отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

Новости Казани

53 минуты назад

В Казани мужчина попал под поезд и выжил несмотря на травмы

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Татарстане 126 тысяч пенсионеров получили надбавку к пенсии за уход
Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался н...
Новости Татарстана
час назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Новости Казани

2 часа назад

За сутки в Казани произошло 286 ДТП

Новости Казани

2 часа назад

В Казани побит температурный рекорд апреля

Новости Казани

2 часа назад

Уроженец Казани стал новым природоохранным прокурором Удмуртии
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить