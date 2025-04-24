Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят домой даже после СВО

На недавнем заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов Татьяна Москалькова подняла важный вопрос, касающийся правового положения мобилизованных граждан, которые были призваны в армию в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

В своей речи она подчеркнула отсутствие четких сроков службы для призванных на основании президентского указа №647, что фактически ставит их в положение бессрочных солдат. Это создает правовую неопределенность, так как без нового указа президента, который мог бы установить точные даты демобилизации, процесс возвращения домой становится невозможным.

Москалькова также обратила внимание на другую серьезную проблему: многие мобилизованные, в том числе те, кто был призван ошибочно, не могут покинуть армию. Военные командиры не обладают полномочиями для их демобилизации, что превращает их ситуацию в аналог пожизненного контракта, расторгнуть который невозможно.

Это особенно тревожно на фоне частичной мобилизации, не имеющей временных ограничений. Законодательство не предусмотрело автоматическое прекращение службы после завершения мобилизации, и теперь призванные оказались в правовом вакууме, не зная, что их ждет в будущем.

Министерство обороны в декабре 2023 года заявило, что решение о демобилизации будет принимать президент после окончания частичной мобилизации, однако не были даны ясные критерии, по которым будет принято это решение, такие как успешность военных операций, срок службы или медицинские показания. Это оставило мобилизованных в неопределенности.

Особое беспокойство вызывает ситуация с ошибочными призывами, когда граждане были отправлены на фронт без оснований. Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев пообещал разобраться в этом вопросе, однако никаких конкретных действий до сих пор не предпринято.

Юристы предупреждают, что создание прецедента, при котором люди остаются в армии без законных оснований, может повлиять на будущее призывников, что может затронуть еще большее количество граждан.

Таким образом, для решения проблемы мобилизованных необходимо принять конкретные шаги на законодательном уровне. Важно, чтобы на государственном уровне были установлены четкие правовые гарантии возвращения граждан домой.