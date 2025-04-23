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Вечный призыв: почему мобилизованных в 2022 году до сих пор не отпустят даже после СВО

На Всероссийском координационном совете омбудсм...

aif.ru

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На Всероссийском координационном совете омбудсменов Татьяна Москалькова подняла важную правовую проблему, касающуюся сотен тысяч россиян, призванных в армию в осенний период 2022 года.

В ходе совета она сообщила, что мобилизованные на основании президентского указа №647 столкнулись с отсутствием четких сроков службы, что фактически делает их бессрочными солдатами. Без нового указа президента, который мог бы установить даты демобилизации, процесс возвращения домой становится невозможным.

Москалькова также подчеркнула, что даже те, кто был призван ошибочно, не могут покинуть армию. Военные командиры не имеют полномочий для их демобилизации, что делает ситуацию схожей с пожизненным контрактом, расторгнуть который невозможно.

Это особенно актуально в условиях частичной мобилизации, не имеющей временных ограничений. Законодательство не предусматривает автоматического прекращения службы после окончания мобилизации, что оставляет призванных без ясных перспектив.

Министерство обороны в декабре 2023 года прокомментировало ситуацию, заявив, что решение о демобилизации примет президент после завершения частичной мобилизации.

Однако не были разъяснены конкретные критерии, по которым будет приниматься решение, такие как успешность военных операций, срок службы или медицинские показания. В итоге многие мобилизованные оказались в правовом вакууме, не зная, что их ждет в будущем.

Особое беспокойство вызывает ситуация с ошибочными призывами, когда люди попали на фронт без должных оснований. Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев пообещал разобраться с этим вопросом, но конкретных шагов за весь этот период предпринято не было.

Юристы предупреждают, что создание такого прецедента может повлиять на будущее призывников, и в будущем эта ситуация может затронуть гораздо большее количество граждан.

Таким образом, мобилизованные оказались в правовой ловушке, и для их демобилизации необходимо принятие конкретных шагов на законодательном уровне. Важно, чтобы вопрос о правовых гарантиях возвращения домой был решен на государственном уровне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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