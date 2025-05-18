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Вечером разложила дармовое средство — утром совсем нет муравьев: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Муравьи — частые гости на садовых участках весн...

sev.tv

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Муравьи — частые гости на садовых участках весной и летом. Они строят муравейники, портят внешний вид грядок и могут уносить плоды прямо с растений. Кроме того, они помогают тле распространяться по участку. Поэтому с ними обязательно нужно бороться.

Почему это важно?

По словам агроэксперта Людмилы Шубиной, муравьи не просто мешают садоводам, но и переносят тлю, которая вредит растениям. Поэтому профилактика и своевременное устранение муравейников — важная часть ухода за садом.

Что делать?

Химические средства, особенно на основе неоникотиноидов, действительно эффективны. Но в лёгких случаях можно обойтись и народными методами.

Простая приманка от муравьёв

Что нужно:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;

  • 100 граммов фарша или варенья.

Как использовать:

Смешайте ингредиенты и разложите смесь в крышках от пластиковых бутылок. Расставьте их рядом с муравейниками.

Результат:
Муравьи унесут приманку в гнездо — и вскоре проблема исчезнет. Этот способ прост, доступен и не требует агрессивной химии, сообщает Хибины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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