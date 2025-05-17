Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: ушлые дачники собирают крышки от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Муравьи могут всерьёз испортить садовый участок. Весной и летом они появляются целыми колониями, строят муравейники, портят землю и активно размножаются. Все усилия по благоустройству участка для них — ничто. Они легко могут испортить урожай, унося плоды или объедая их.

По словам аграрного эксперта Людмилы Шубиной, с муравьями нужно бороться без промедления. Она отмечает, что эти насекомые часто «сотрудничают» с тлёй и помогают ей распространяться. Поэтому профилактика особенно важна.

Сильнодействующие инсектициды, особенно из класса неоникотиноидов, действительно эффективны. Однако специалисты советуют не спешить с химией — в борьбе с муравьями отлично помогают и народные средства.

Один из действенных способов — приманка из борной кислоты. Для её приготовления берётся чайная ложка борной кислоты и 100 граммов сладкой основы — например, варенья или мясного фарша. Смесь выкладывают в крышки от пластиковых бутылок и размещают рядом с муравейниками. Этот простой метод помогает избавиться от насекомых без особых усилий, сообщает Хибины.