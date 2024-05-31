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Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Муравьи - настоящий кошмар для сада. Они приходят весной и летом, могут построить муравейники, тем самым не только плодя собственную популяцию семимильными шагами, но и портя внешний вид земли.

Яна Лаушкина

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Муравьи - настоящий кошмар для сада. Они приходят весной и летом, могут построить муравейники, тем самым не только плодя собственную популяцию семимильными шагами, но и портя внешний вид земли.

И им совершенно безразлично, если над данным участком сада человек старался дни и ночи. А плоды они без зазрения совести постараются утащить к себе или оттяпать кусочек.
Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина говорит, что необходимо активно бороться с муравьями на участке, так как они способствуют распространению тли. По мнению Шубиной, профилактика играет ключевую роль.

Мощное инсектицидное средство из группы неоникотиноидов считается как эффективное средство против насекомых. Однако, если вы столкнулись с проблемой муравьев, не спешите доставать химические препараты. По мнению специалистов, для уничтожения муравьев отлично подойдут народные методы, такие как приманка из борной кислоты и сладкого наполнителя.

Для приготовления такой приманки вам потребуется лишь 1 чайная ложка борной кислоты на 100 граммов костного фарша или варенья. Полученную смесь следует налить в крышки от пластиковых бутылок и разложить возле муравейников. После этого вы можете быть уверены, что проблема с назойливыми насекомыми будет успешно решена, сообщает Хибины.

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