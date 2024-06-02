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Вечером разложила дармовое средство — утром никаких муравьев: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Эксперт в области сельского хозяйства Людмила Шубина подчеркивает, что борьба с муравьями на участке играет важную роль, так как они способствуют распространению тли. По мнению Шубиной, важно предотвращать появление вредителей.

Надежда Острокол

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Эксперт в области сельского хозяйства Людмила Шубина подчеркивает, что борьба с муравьями на участке играет важную роль, так как они способствуют распространению тли. По мнению Шубиной, важно предотвращать появление вредителей.

Чтобы защитить плодово-ягодные культуры от муравьев и тли, необходимо проводить обработку не реже двух раз в год — весной и осенью. Эксперт рекомендует использовать для этой цели разрешенные средства, одобренные Россельхознадзором, включая актеллик, теппеки и другие препараты на основе имидаклоприда.
Инсектицид из класса неоникотиноидов - это мощное химическое вещество, способное эффективно бороться с насекомыми.

Если муравьи начинают доставлять неудобства, народные средства могут оказаться отличной альтернативой. Согласно высказыванию агронома, для избавления от муравьев идеально подходят белковые и сладкие приманки, одной из которых назвала сама агроном.

Достаточно всего лишь взять 1 чайную ложку борной кислоты на 100 граммов костного фарша или варенья. Полученную смесь следует разлить в крышки от пластиковых бутылок и распределить рядом с муравейниками. В результате, проблемы с вредителями могут быть устранены, сообщает Хибины.

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