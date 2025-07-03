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Вечером рассыпаю бесплатное средство — утром все муравьи исчезают: опытные дачники используют крышки от бутылок и заполняют их этим — агроном подтвердил

С наступлением весны муравьи начинают активно в...

kasheloff.ru

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С приходом весны муравьи начинают активно развиваться на дачных участках. Они строят муравейники, повреждают растения и распространяют тлю.

Особенно они любят утащить с участка всё, что плохо лежит, от ягод до семян. Важно вовремя реагировать на появление муравьёв, и не всегда для этого нужно использовать химию.

Опасность, о которой забывают

По словам эксперта по сельскому хозяйству Людмилы Шубиной, муравьи — это не просто небольшая досада, а настоящая угроза для урожая. Особенно опасны они при:

  • распространении тли, поскольку муравьи защищают её ради сладких выделений;

  • повреждении корневой системы растений, что замедляет их рост;

  • заражении грядок и теплиц, где они могут нанести ущерб урожаю.

Бороться с ними лучше на ранней стадии, пока колонии не разрослись и не привели к большим потерям.

Химия — только в крайнем случае

Хотя на рынке присутствует много мощных инсектицидов, агрономы рекомендуют начинать с более мягких и безопасных средств. Одним из проверенных временем способов является приманка с борной кислотой — эффективное народное средство для борьбы с муравьями.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки вам понадобятся:

  • 1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке);

  • 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте все ингредиенты и разложите смесь по небольшим блюдцам или крышкам. Эти приманки разместите возле муравейников или вдоль путей их движения.

Как работает этот метод

Приманка действует не сразу, что является её преимуществом. Муравьи уносят частицы приманки в муравейник, где заражают матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Борная кислота действует постепенно, не отпугивает муравьёв и не загрязняет почву.

Этот метод позволяет эффективно решить проблему с муравьями без применения агрессивных химикатов.

Использование народных средств, таких как приманка с борной кислотой, помогает эффективно бороться с муравьями, не вредя растениям и окружающей среде. Такой подход является отличной альтернативой химическим средствам и решает проблему с минимальными затратами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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