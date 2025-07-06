Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С приходом весны на дачах начинают появляться муравьи, которые могут причинить много неудобств. Эти насекомые не только повреждают корни растений, но и способствуют распространению тли, что ведёт к серьёзным проблемам с урожаем.

Чтобы избежать этих неприятностей, важно своевременно принять меры.

Опасности, которые представляют муравьи

Людмила Шубина, эксперт по сельскому хозяйству, предупреждает, что муравьи могут существенно повредить урожай:

Распространение тли — муравьи защищают тлю ради её сладких выделений, что способствует распространению вредителя.

Повреждение корневой системы — муравьи могут прокапывать тоннели, нарушая корни растений.

Заражение грядок и теплиц — муравьи могут переносить болезни и вредителей, заражая растения.

Чтобы предотвратить такие последствия, борьбу с муравьями нужно начинать на ранних стадиях, пока они не разнесли свою колонию.

Химия: когда она необходима?

Хотя на рынке есть множество инсектицидов, агрономы советуют прибегать к химическим средствам только в экстренных случаях. Лучше всего использовать народные средства, которые менее вредны для окружающей среды и более безопасны для растений.

Рецепт приманки с борной кислотой

Одним из самых эффективных и безопасных способов борьбы с муравьями является приманка с борной кислотой. Это средство проверено временем и подходит для использования на даче.

Ингредиенты:

1 чайная ложка борной кислоты;

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте ингредиенты и разложите смесь по маленьким крышкам или блюдцам, расположив их рядом с муравейниками или по пути их движения.

Как действует приманка с борной кислотой?

Приманка не убивает муравьёв мгновенно — они уносят её в своё гнездо, где заражают матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Это безопасный и эффективный метод, который не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.

Народные методы борьбы с муравьями, такие как приманка с борной кислотой, позволяют решить проблему без использования химикатов, не нанося вреда растениям и экосистеме.