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Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Весной муравьи начинают активно вредить растени...

kasheloff.ru

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С приходом весны на дачах начинают появляться муравьи, которые могут причинить много неудобств. Эти насекомые не только повреждают корни растений, но и способствуют распространению тли, что ведёт к серьёзным проблемам с урожаем.

Чтобы избежать этих неприятностей, важно своевременно принять меры.

Опасности, которые представляют муравьи

Людмила Шубина, эксперт по сельскому хозяйству, предупреждает, что муравьи могут существенно повредить урожай:

  • Распространение тли — муравьи защищают тлю ради её сладких выделений, что способствует распространению вредителя.
  • Повреждение корневой системы — муравьи могут прокапывать тоннели, нарушая корни растений.
  • Заражение грядок и теплиц — муравьи могут переносить болезни и вредителей, заражая растения.

Чтобы предотвратить такие последствия, борьбу с муравьями нужно начинать на ранних стадиях, пока они не разнесли свою колонию.

Химия: когда она необходима?

Хотя на рынке есть множество инсектицидов, агрономы советуют прибегать к химическим средствам только в экстренных случаях. Лучше всего использовать народные средства, которые менее вредны для окружающей среды и более безопасны для растений.

Рецепт приманки с борной кислотой

Одним из самых эффективных и безопасных способов борьбы с муравьями является приманка с борной кислотой. Это средство проверено временем и подходит для использования на даче.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;
  • 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте ингредиенты и разложите смесь по маленьким крышкам или блюдцам, расположив их рядом с муравейниками или по пути их движения.

Как действует приманка с борной кислотой?

Приманка не убивает муравьёв мгновенно — они уносят её в своё гнездо, где заражают матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Это безопасный и эффективный метод, который не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.

Народные методы борьбы с муравьями, такие как приманка с борной кислотой, позволяют решить проблему без использования химикатов, не нанося вреда растениям и экосистеме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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