Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбегаются: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Когда весна приходит на дачу, муравьи начинают активно искать пищу и строить свои гнёзда. Эти насекомые могут создать множество проблем, разрушая корни растений и распространяя тлю, которая также наносит ущерб урожаю.

Чтобы избежать этого, важно вовремя принять меры.

Какие угрозы представляют муравьи?

Как отмечает эксперт Людмила Шубина, муравьи могут быть серьёзной угрозой для ваших растений:

Распространение тли — муравьи защищают тлю, которая выделяет сладкие вещества, тем самым способствуя её размножению.

Повреждение корней — муравьи могут разрушить корневую систему, прокапывая тоннели.

Заражение теплиц и грядок — муравьи могут переносить болезни и других вредителей, которые вредит растениям.

Чем раньше вы начнёте борьбу с муравьями, тем меньше ущерба они нанесут.

Использование химии: необходим ли подход с инсектицидами?

На рынке существуют различные инсектициды, включая препараты на основе неоникотиноидов. Однако большинство агрономов советуют использовать химические средства только в экстренных случаях, так как они могут повредить растениям и окружающей среде. Гораздо более безопасным и эффективным способом является использование народных средств.

Приманка с борной кислотой: безопасный метод борьбы с муравьями

Приманка с борной кислотой — один из самых эффективных и безопасных методов борьбы с муравьями. Этот рецепт проверен временем и поможет избавиться от вредителей без химикатов.

Что нужно для приманки:

1 чайная ложка борной кислоты;

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Перемешайте ингредиенты и разложите смесь по крышкам или блюдцам, которые следует поставить возле муравейников.

Принцип действия приманки с борной кислотой

Приманка работает медленно, но эффективно. Муравьи уносят её в своё гнездо, где она поражает матку и личинок, и через несколько дней вся колония погибает. Этот метод не загрязняет почву и не отпугивает насекомых.

Используя такие народные методы, как приманка с борной кислотой, можно избавиться от муравьёв без использования агрессивных химических препаратов и не вредить растениям.