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Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбегаются: хитрые садоводы берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Весной на дачах начинают появляться муравьи, ко...

kasheloff.ru

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С приходом весны на дачах начинают появляться муравьи, которые могут причинить массу неудобств. Эти маленькие вредители не только повреждают корни растений, но и способствуют распространению тли, что в свою очередь ведёт к серьёзным проблемам с урожаем.

Чтобы избежать неприятностей, важно вовремя принять меры.

Опасности, связанные с муравьями:

Людмила Шубина, агроном, предупреждает, что муравьи могут значительно повредить урожай:

  • Распространение тли: Муравьи защищают тлю, получая от неё сладкие выделения, что способствует распространению этого вредителя.

  • Повреждение корней растений: Муравьи могут прокапывать тоннели в земле, нарушая корневую систему.

  • Заражение растений: Муравьи переносят болезни и других вредителей, заражая грядки и теплицы.

Для предотвращения этих проблем важно начать борьбу с муравьями на самых ранних стадиях, пока они не разнесли свою колонию.

Когда стоит использовать химию?

Хотя на рынке имеется множество инсектицидов, агрономы советуют прибегать к химическим средствам только в экстренных случаях. Лучше всего использовать народные средства, которые менее вредны для экосистемы и безопасны для растений.

Приманка с борной кислотой: проверенный способ борьбы с муравьями

Одним из наиболее эффективных и безопасных методов борьбы с муравьями является приманка с борной кислотой. Это средство проверено временем и абсолютно безопасно для вашего сада.

Ингредиенты для приманки:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;

  • 100 г варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте ингредиенты и разложите полученную смесь по маленьким блюдцам, расположив их рядом с муравейниками или по пути их движения.

Как работает приманка с борной кислотой?

Приманка действует не сразу. Муравьи уносят её в своё гнездо, заражая матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Это безопасный и эффективный метод, который не загрязняет почву и не отравляет растения.

Использование народных методов борьбы с муравьями, таких как приманка с борной кислотой, позволяет решить проблему без применения химических веществ, не нанося вреда растениям и экосистеме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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