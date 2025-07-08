Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбегаются: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
С наступлением весны на дачах появляются муравьи, которые активно начинают портить урожай. Эти насекомые могут не только повредить корни растений, но и стать причиной распространения тли.
Чтобы избежать больших проблем, важно знать, как бороться с муравьями на ранней стадии их появления.
Чем опасны муравьи для растений?
Как предупреждает агроном Людмила Шубина, муравьи могут стать настоящей угрозой для растений:
Распространение тли — муравьи защищают тлю, что способствует её быстрому размножению и распространению.
Повреждение корней — муравьи могут создавать тоннели, которые повреждают корни растений.
Заражение теплиц и грядок — они могут переносить болезни и других вредителей.
Принятие мер на ранней стадии поможет избежать значительных потерь урожая.
Химия или народные методы?
Хотя на рынке есть множество инсектицидов, агрономы рекомендуют использовать химические препараты только в крайних случаях, когда другие методы не помогают. Лучший вариант — это безопасные народные средства, которые не вредят растениям и экосистеме.
Рецепт приманки с борной кислотой
Одним из самых популярных и безопасных способов борьбы с муравьями является приманка с борной кислотой.
Ингредиенты:
1 чайная ложка борной кислоты;
100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Перемешайте ингредиенты и разложите смесь в маленькие крышки или блюдца, разместив их рядом с муравейниками или на путях их движения.
Как действует приманка с борной кислотой?
Муравьи уносят приманку в гнездо, заражая матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Метод эффективен и безопасен: приманка не загрязняет почву и не отпугивает насекомых.
Используя народные методы, такие как приманка с борной кислотой, можно легко и безопасно избавиться от муравьёв, не причиняя вреда растениям и окружающей среде.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец