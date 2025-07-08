Вечером раскладываю это дешевое средство — утром все муравьи разбегаются: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С наступлением весны на дачах появляются муравьи, которые активно начинают портить урожай. Эти насекомые могут не только повредить корни растений, но и стать причиной распространения тли.

Чтобы избежать больших проблем, важно знать, как бороться с муравьями на ранней стадии их появления.

Чем опасны муравьи для растений?

Как предупреждает агроном Людмила Шубина, муравьи могут стать настоящей угрозой для растений:

Распространение тли — муравьи защищают тлю, что способствует её быстрому размножению и распространению.

Повреждение корней — муравьи могут создавать тоннели, которые повреждают корни растений.

Заражение теплиц и грядок — они могут переносить болезни и других вредителей.

Принятие мер на ранней стадии поможет избежать значительных потерь урожая.

Химия или народные методы?

Хотя на рынке есть множество инсектицидов, агрономы рекомендуют использовать химические препараты только в крайних случаях, когда другие методы не помогают. Лучший вариант — это безопасные народные средства, которые не вредят растениям и экосистеме.

Рецепт приманки с борной кислотой

Одним из самых популярных и безопасных способов борьбы с муравьями является приманка с борной кислотой.

Ингредиенты:

1 чайная ложка борной кислоты;

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Перемешайте ингредиенты и разложите смесь в маленькие крышки или блюдца, разместив их рядом с муравейниками или на путях их движения.

Как действует приманка с борной кислотой?

Муравьи уносят приманку в гнездо, заражая матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Метод эффективен и безопасен: приманка не загрязняет почву и не отпугивает насекомых.

Используя народные методы, такие как приманка с борной кислотой, можно легко и безопасно избавиться от муравьёв, не причиняя вреда растениям и окружающей среде.